開放主動式ETF發行 落實多元商品發展政策

根據投信投顧公會近日公布的最新統計數據，截至2023年12月底，國內投信公司發行境內基金總規模達6.73兆元，一年內規模大增1.87兆元，創下史上最快的增加速度。三大主力商品增幅分別為債券ETF增加8,109億元、台股ETF增加6,211億元，以及台股基金增加1,524億元，基金總受益人更高達985.3萬人，可見各類型境內基金商品深受投資人青睞，各種ETF更是當紅炸子雞，成為市場投資標的的首選。

過去臺灣投資人所熟悉的ETF商品，大多是屬於追蹤某特定指數的被動式ETF，大致具有兩項特色：其一，為具有分散投資組合風險的能力；其二，則為能即時買賣且流動性高的特質，且相較股票和共同基金交易成本來得低。惟市場競爭態勢十分激烈，各投信公司新推出的被動式ETF的擇股條件已相當雷同，或更趨向複雜化，職是之故，也讓許多投資人壓根不清楚自己投資的被動式ETF是怎麼選股的，因此才給主動式ETF得以問世的機會。

所謂主動式ETF（Active ETF）和主動式基金類似，都是由專業經理人主動挑選投資組合，包括一籃子股票、債券或另類資產，並採主動式管理績效，以打敗大盤為目標。另外，主動式ETF可以在證券市場（交易所）交易，且交易價格可隨時查詢，相較主動式基金擁有更高的流動性及透明度。此外，相對於被動式ETF，主動式ETF具有靈活資產配置的優勢，可謂集主動式基金（靈活資產配置）及被動式ETF（高流動性及透明度）優勢於一身。在金管會所推出的2021～2023資本市場發展藍圖之五大策略中，即包括鼓勵金融高創新與多元金融商品發展的項目，故主管機關應順應ETF投資熱潮下，來開放投信業者發行主動式ETF。

回顧ETF發展歷程，美國乃全球最早發行主動式ETF的國家，第一檔主動式ETF是由投資銀行貝爾斯登所發行的貨幣型收益ETF，而目前市場上最知名的主動式ETF，則非素有「女版巴菲特」之稱的伍德（Cathie Wood）主理的ARKK莫屬，該檔ETF在新冠肺炎期間繳出了極為亮眼的成績單。根據投信投顧公會日前提供的資料顯示，美國發行的主動式ETF檔數逐年快速遞增，從2019年的341檔到2023年6月底止共有1,086檔，占全部ETF發行檔數的百比由17％上升到37％，而資金規模也由1,030億元擴增至4,210億元，成長金額相當驚人。

截至2023年6月，全球主動型ETF上市總規模達6,590億美元（約新台幣20.7兆元）；自2017年12月以來，全球主動型ETF上市檔數已成長5倍，超過1,900檔。亞太地區由於ETF快速盛行，近五年的主動型ETF資產管理規模年化成長率亦達27％。

再者，新加坡日前也宣布開放主動型ETF上市，隨之新加坡交易所（SGX）更發布主動型ETF上市要求之應用指引（Practice Note），包含基金經理人應於交易日公布指標性（indicative）資產淨值、每日揭露資產淨值、每月公布基金績效與投資組合成份股，以提升基金透明度。SGX表示主動型ETF上市要求之應用指引，將有助於SGX貼近市場最新趨勢，並為投資人提供更多樣化選擇，鞏固SGX作為全球金融中心之地位。

由全球主動式ETF的發展趨勢觀之，其近五年的資產管理規模年化成長率高達27％，乃深受投資人喜愛的投資商品之一。故臺灣應積極開放投信業者發行主動式ETF，果爾，一方面可以落實多元商品發展政策，並能讓臺灣基金操盤人有更大發揮空間，另一方面亦可以減緩投信業者之市場從眾效應（herding effect），一窩蜂發行高股息類型ETF，進而可以有效防止基金市場發展過度失衡。當然，臺灣要開放主動式ETF發行，則必須先修「基金管理辦法」，因為原辦法可發行的ETF都是被動式且要追蹤指數。而若開放主動式ETF發行，投資人保護、披露持股內容頻率等相關配套措施也必須周延，方能讓監理機關、投信業者及投資人三贏。

總之，在做好法規修正、投資人保護、及資訊揭露等相關配套措施之下，臺灣開放投信業者發行主動式ETF，不但可以符合世界商品發展潮流，亦可落實金管會鼓勵金融創新與多元金融商品發展的政策，更能讓臺灣基金操盤人有更大發揮空間，以及投資人有更多元的投資選擇，可謂是一項促進資本市場發展的多贏決策。