勞資緊繃 長榮航拆彈兩頭燒

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長榮航空勞資關係緊繃，資方拆彈兩頭燒，一方面長榮機師22日取得罷工權，最快農曆春節前後展開罷工，預估長榮航營收主力歐洲、美加等長程航線影響最大；另，長榮航勤企業工會預計農曆年後召開勞資會議，工會甫由勞方派首次取得過半席次，將爭取技術津貼與薪資結構改善。

業界分析，機師罷工嚴重影響運能，疫後全球鬧機師荒，航空公司要增班、增點，都需有足夠機師支撐，國籍航空全年持續都在招募機師；過年期間又是航空業大旺季，一旦機師罷工恐造成航班大亂，取消航班或轉簽他航，不僅影響公司營收獲利，也會影響商譽。

長榮航提前在2023年底前宣布年終獎金與加薪案，包括6個月年終獎金，2024年起地勤及空服員平均調整5,000元，飛行員依職等不同調整1.1萬～2萬元，涵蓋長榮航勤、空廚、倉儲及航太等子公司。

不過，機師工會長榮分會仍執行本次罷工投票，並取得合法罷工權，訴求為調整飛行員結構薪資20％、調漲外站飛行津貼至每小時6美元、停止聘用外籍正駕駛員。

長勤員工接受長榮航空母公司提出年終與調薪案，但希望解決問題，包括調整薪資結構，亦即調薪應反映在本薪、技術津貼應一體適用，不該有限額領取差別待遇，以及補足正職人力等。

長勤工會已完成首次全普選，勞方派取得過半席次，預計2月中召開勞資會議，聚焦三大改善。

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁說，近年台灣航空業勞資爭議不斷，包括2016年華航空服員罷工、2019年2月及6月華航機師與長榮空服員發動罷工，對旅客、旅遊業造成非常大影響。長榮在台灣市占率約30％，若在春節期間罷工，預估對旅客權益受損恐超過20％。

中華民國旅遊品質保障協會發言人李奇嶽表示，一旦罷工，旅行社、航空公司與旅客三輸，希望交通部居中協調，若發生罷工後續如何處理，罷工前看要簽轉其他航線或改票、退票，仍會收取手續費；罷工後，航空公司不會收手續費，農曆春節是出國旺季，換其他航空航班恐有難度。