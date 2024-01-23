華航、星宇有望迎轉簽商機

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長榮航空機師22日取得合法罷工權，恐在春節前後罷工，歐美長程航線首當其衝，市場認為有飛國際長程線的中華航空、星宇航空撿到槍，將迎轉簽、轉單商機。據了解，在長榮分會會員中，飛歐美長程航線主要航站的機師估占75％，工會特別建議旅客尋求備案。

機師工會表示，長榮分會高達85％長榮機師同意授權工會發動合法罷工，最晚於罷工24小時前提前預告，不排除春節前後罷工。此次參加投票的長榮機師約640人，其中543人同意罷工，占長榮所有機師1,460人的37％。在長榮分會會員中，飛歐美長程航線主要航站的機師估占75％。

業界研判，距離春節不到三周，長榮散客可能試圖轉向他航定位，若影響層面擴大或旅客眾多，長榮航可以轉簽他航，只要有空位的華航、星宇等國籍航空公司也樂於迎轉單，若是獨飛航點，也可轉簽其他國際航空。

華航春節假期訂位踴躍，平均訂位率超過8成，東京、大阪等東北亞熱門航點達9成以上，歐美長程線近9成。因應春節旺季，桃園-北海道增為每周14班，桃園-高松增為每周7班，桃園-富山每周飛航2班，以及飛航山形、釧路、石垣島、高雄-高松、高雄-靜岡等包機。過年期間機位持續銷售中。寒假過年期間，星宇各線訂位強勁，訂位率平均9成以上，寒假春節加班機包括泰國及日本共32班。

華航、星宇股價22日應聲上漲1.23％、4.25％，長榮航小跌1.76％作收。