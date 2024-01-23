旅綜險 宣布罷工日前買就賠

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旅遊不便險機師罷工涉及保險理賠內容

長榮機師22日取得合法罷工權，目前投保旅行綜合險若未來行程因罷工延誤，是否仍能理賠？金管會與產險公會均表示，旅行不便險是否理賠以長榮工會正式宣布「罷工日期」為依據，在未確定罷工日期前，已完成投保旅綜險者均有保障。

1月投保旅綜險件數明顯上升，產險業者表示，投保旅綜險中的罷工相關理賠，必須在公布罷工日期前投保者才有理賠，若已宣布日期或已發生罷工事件後才投保，不在理賠範圍內。

對於何時即不承保，有產險公司原本決定「從嚴」界定長榮機師罷工事件的投保紅線，即取得正式罷工權日起，就不承保，即1月22日工會開票後投保者，即不承保罷工耽誤行程的部分，引發爭議，產險公會22日緊急線上會議，統一「以長榮工會正式宣布罷工日」為不承保依據，即只要在長榮工會宣布罷工日前完成投保者，都有相關保障。

保險局指出，保單示範條款顯示，「特別不保事項」指訂契約時「已宣布」或「已發生」罷工或工運活動才不保，只「取得罷工權」，不在特別不保事項內，保險公司不能不理賠，若產險公司評估風險太大，可下架商品。

富邦產險、旺旺友聯產均表示，以「班機延誤險」為例，若在罷工事件宣布或發生前完成投保，因罷工事件造成預定搭乘班機延誤或取消，搭乘原訂班機或改搭其他班機，延誤達4小時以上，將依保單約定給付保險金。

還有「旅程取消險」，「民眾預定海外旅程開始前七日至海外旅行期間開始前，因預定搭乘公共交通工具業者的受僱人罷工，導致預定搭乘班次取消或延誤達24小時，必須取消預定全部旅程，保險公司將對無法取回的預繳團費、交通、住宿及票券等費用，依保單約定給付保險金。」

若民眾已出國並在海外旅程中，富邦產表示，有「旅程更改險」，即民眾在海外旅行期間，若因預定搭乘的公共運輸業者的受僱人罷工，須更改旅程，所增加的交通或住宿費用，保險公司也會依保單約定給付保險金。