大型旅行社損失 千萬起跳

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長榮航空機師不排除在春節期間罷工。由於春節期間飯店、行程改期難度高，一旦罷工，消費者海外旅遊行程可能被迫取，旅行社扣除已支付的必要費用後團費全額退款，回程受影響旅客由旅行社協助安排當地食宿，儘速協調班機返台，因參加旅行團旅行社的契約責任保險罷工不理賠，出團量愈多、規模愈大的旅行社損失愈大，大型旅行社損失千萬元起跳。台北市旅行商業同業公會呼籲，勞資雙方繼續協調，不要影響消費大眾與旅行業者。

機師工會中屬於長程機隊的長榮航空機師比例高達75％，若罷工對往返美、加與歐洲主要城市的旅客造成嚴重影響。

雄獅旅行社說，如發生罷工事件，會以維護旅客權益為唯一考量，視實際狀況作滾動式調整。五福旅行社也表示視實機動處置，以簽轉其他航司為主要處理方式，若無替代航班則善意跟旅客進行取消行程的協商。至於損失則需視罷工期間多久及影響航班，若是的歐美線航點，估計損失逾百萬元，若所有長榮航班都會影響的話，「就難以估算了！」

山富旅行社表示，如罷工確定，會積極協助旅客辦理簽轉其他航班，或退票或改票，衍生食宿、交通等必要費用，則將完整保留登機證及相關支出費用單據，以利日後向航空公司爭取求償。

鳳凰旅行社表示，春節期間團體機票大致開票完畢，面對可能的長榮機師罷工，需視實際影響航班及航空公司的配套方案才能做因應，無法先自行調整，旺季期間臨時變動航班也幾乎沒有空間，一旦發生，初估對營收影響數約達2,000萬元。