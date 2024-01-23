學者：運輸業應訂罷工預告期

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針對長榮機師工會22日取得罷工權，台灣大學國發所副教授辛炳隆表示，運輸業訂定「罷工預告期」有其必要，因民眾認為罷工影響到消費權益，消費者會反彈，如果有罷工預告期，較容易理解、也會有較正面的態度。

目前各國作法各有不同，日本罷工前10天必須預告，歐盟有24國採行預告期制度，最短是羅馬尼亞2天，最長是丹麥1個月，韓國是要求提供最低運能，國際線80％、國內線50％，至於美國、德國與香港都不用預告，但美國有30天冷卻期。

現在學界對罷工預告期有正反兩面效果，有學者認為罷工會帶來商業活動或旅遊運輸的不便，支持運輸業應該要訂定罷工預告期，但另有學者認為旅遊不是必要的消費，不會對國家、民生活動帶來重大危害或負面的影響，認為不應制定罷工預告期。

辛炳隆指出，「預告是有必要」，站在工會立場會不想要預告期，因擔心資方在事先準備後、會削弱罷工帶來的壓力，但台灣目前工會運動發展不夠普及與獲得認同，主要就是因為社會支持度較低，其中原因就包括民眾認為罷工影響到消費權益，消費者就會有很大的反彈。

根據立法院調查，2019年春節假期，有超過600位華航機師無預警罷工，造成至少214次航班取消，影響逾2.6萬旅客，經交通部協調勞資雙方談判後才落幕。更早之前，桃園市空服員職業工會曾在2016年發動罷工，造成225架次航班取消、47,744人次旅客受影響，華航損失逾5億元。

我國目前對水、電、醫療、銀行等影響大眾生命安全、國家安全或重大公共利益的事業，有要求勞資雙方應約定必要服務條款，才可以宣告罷工。相對的，公共運輸業的罷工方式、手段及行使的時間點，都沒有明文規定，工會於投票後可隨時發動罷工，所以外界一直都有在討論罷工預告期的必要性，立法院也曾將罷工預告法制化納入優先法案討論，但始終未獲立法通過。