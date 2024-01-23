AI旋風 2,000元俱樂部現盛況

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台股千金俱樂部個股

微軟AI題材發酵，市值打敗蘋果，護國神山台積電法說會釋出AI股利多展望，AI救世主輝達創辦人黃仁勳將再度來台，台股22日由AI伺服器股緯穎一早飆漲停2,185元歷史新高價帶動，2,000元俱樂部增至五檔，為近二年再度重現，其中4檔為AI相關概念股。

AI旋風從伺服器吹到PC，再吹回伺服器，受惠於AI伺服器需求大增，帶動法人預估緯穎今年營收及獲利將大幅跳升；緯創集團扮台股AI精神指標，繼19日緯創股價攻上漲停後，緯穎22日一早就亮燈漲停鎖住；AI股派對開趴，11檔千金股中，有8檔屬於AI、伺服器相關概念股。

■20檔攻漲停 AI股也占大宗

台股22日更由高價AI股帶頭登高一呼，力旺、緯穎、川湖等3檔千金股齊步攻上歷史新高，攜手智原、巨有科技、勤誠、旺矽、世紀鋼、優群、萬潤、文曄、 新門、宏全、台星科、聯合、南俊國際、世禾、大聯大、富宇、訊達等，共20檔上市櫃股價同步攻上漲停，也以AI股居大宗。

統一投顧董事長黎方國指出，從2,000元俱樂部及20檔股價創高股來看，可分成積極型投資人，鎖定高本益比（PE）的高價股，且五檔2,000元俱樂部中，有四檔屬於AI概念股，與2022年1月4日當時創下的五檔2,000元（矽力*-KY、信驊、大立光、譜瑞-KY及力旺）內容不太相同。

其次，操作偏向穩健的投資人，則偏好低基期、低PE，但高殖利率股，例如大聯大及文曄獲利穩健、且擁有高殖利率，在高息ETF成為投資趨勢下，也受到市場青睞。

萬寶投顧董事長朱成志則指出，台積電高層預估未來幾年由AI產生的營收年複合成長率高達50％，在此情況下，AI伺服器成長將會更快速，以緯穎去年每股賺68.88元，估計今年可望達93.9元、甚至可能挑戰百元，挾高毛利率的優勢，緯穎股價將迎面挑戰矽智財（IP）的股價地位。

黎方國與朱成志都認為，AI股仍是趨勢主流。黎方國分析，美超微上周五股價飆漲近36％、微軟全力搶攻AI後，市值打敗蘋果，輝達股價持續創歷史新高，都是激勵台股AI股大漲的原因，估計這股多頭力量，將推升第一季指數挑戰歷史新高18,619點。