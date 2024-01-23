布局半導體事業 台塑 買台灣德亞瑪50%股權

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台塑布局半導體事業加馬力，22日宣布擬以5.74億元，收購台灣德亞瑪50％股權，搶進高純度異丙醇（IPA）、顯影液（TMAH）等有機化學品製造銷售，未來德亞瑪也將與台塑德山進行資源整合，放大新產能。

台塑董事長林健男表示，目前全球僅有日本德山等兩家廠商可提供高純度電子級IPA，台灣德亞瑪已在台灣半導體產業深耕超過30年，特別在先進製程上，能提供不可或缺的高純度電子級IPA。此股權交易案完成後，除對台灣半導體產業發展有更好的貢獻外，也能擴大台塑公司在半導體產業的布局，增添業績增長的動能。

創立於1996年8月的台灣德亞瑪，實收資本額2億元，是日本德山株式會社100％投資的子公司，致力於半導體產業用高純度IPA、TMAH等有機化學品製造銷售。台灣德亞瑪營運模式為自母公司日本德山進口IPA及TMAH原料，於台灣廠區進行高純化製程，製造產品主要銷售予半導體市場等科技產業使用，目前台灣地區營業據點為台北營業所、新竹廠及雲林廠三處。

另外，台塑在2020年10月30日與日本德山合資成立台塑德山，雙方持股各5成。為進行資源整合，台塑德山將併購台灣德亞瑪，由於台塑也持有台灣德亞瑪50％股權，與日本德山股權相當，也讓未來台塑德山併購台灣德亞瑪相對單純。

目前台塑德山規劃辦理增資，並由台塑與日本德山以各持有台灣德亞瑪50％股權參與增資。林健男表示，台灣德亞瑪成為台塑德山100％子公司後，台塑德山可利用其既有生產設備及銷售通路，整合台灣IPA業務，提升經營績效。

台灣德亞瑪2023年9月底淨值為11.48億元，台塑是以每股57.41元，合計5.74億元收購5成股權。