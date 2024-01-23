緯穎SMT產能拚增5倍

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AI需求強勁，緯穎積極擴產搶市！緯穎近年持續擴增南科、大馬新廠SMT產線，力拚今年自有前段產能增加5倍，此外，隨緯穎來自ASIC的AI伺服器專案出貨增溫，加上美系CSP客戶針對H100平台的AI伺服器拉貨，將於今年上半年逐步放量。法人樂估，緯穎2023年營運較前一年暫蹲後，今、明年營收規模與獲利都將同步放大，可望再接連寫下創高表現。

去年受客戶端庫存及資本支出調整影響，緯穎第二、三季動能走緩，不過緯穎依照原訂規畫，將拉高至50億元的資本支出，持續投入建置新廠及產能擴建上，至年底，除先前擴增的部分南科廠前段產能投產外，其位於馬來西亞柔佛州新廠的第一期伺服器整機櫃組裝產能也已順利投產。

緯穎目前在大馬二期的前段伺服器主機板生產線建置工程，正緊鑼密鼓趕工中，預計今年下半年將完工並投入生產，另南科廠部分，去年底緯穎也甫經董事會決議，將再投入逾62億元租地建廠，產能同樣集中於前段伺服器電路板製造，及因應投入新產品試產與驗證需求。

至於作為其主要系統組裝主力的墨西哥廠，於去年擴建的三廠，則預計於今年上半年加入投產，為美系和非亞太區的客戶就近供貨、服務，同時也進一步完善緯穎彈性化生產。

依緯穎產能部署的進度，內部預計要在今年內，拉升其自有前段主板產能增加約達5倍，另後段系統組裝之自有產能則要增加3～4倍。如此一來，緯穎過往對母集團緯創高度依賴的外包產能，也將有明顯的比重調降，同時產能也將幾乎全部落在非中國製造產區。

法人預期，緯穎去年下半年來自亞馬遜旗下雲端服務AWS挹注的ASIC專案出貨效益逐步浮現後，同時推升緯穎AI伺服器相關業務之比重於第三季突破10％，第四季再進一步擴增至達20％，亞馬遜也成為繼微軟及Meta後，緯穎手上營收比重逾1成以上的第三大客戶。

緯穎今年首季業績可望在採用輝達H100平台之產品出貨帶動下續攀，另受惠ASIC的AI伺服器專案增溫，來自NRE的預估貢獻，也將維穩其獲利能力表現。