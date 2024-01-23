村田電感廠 停工至5月

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被動元件龍頭村田在其中文網站上，公布日本13座生產工廠震後復工情況，其中11座工廠已陸續恢復運作，僅WAKURA村田製作所有待確認復工時程，而生產電感的穴水村田製作所將停工四個月以上，預計5月中旬恢復生產。

村田為全球被動元件製造龍頭，積層陶瓷電容（MLCC）全球市占率高達31％，業界指出，MLCC的產能重心不在震央，對於各類終端裝置用量最龐大的MLCC而言，遭受能登半島大地震的衝擊有限，而村田也在其中文官網上公告日本境內工廠復工進度。

根據村田公布的13座廠復工進度，其中11座工廠已經有序復工，冰見村田製作所復工時間最晚，將於2月上旬復工；唯二尚未復工的工廠包括WAKURA村田製作所（中文譯為和倉製作所）、穴水電感廠，WAKURA村田製作所復工時間仍待確認，而穴水電感廠將停工四個月以上，預計5月中旬恢復生產，一旦恢復生產且準備就緒，將立即開始依次出貨。

穴水電感廠因停工時間拉長，國內奇力新、臺慶科獲客戶詢問，不過國內廠商亦指出，因電感高度客製化，除向台廠尋求替代料外，也可向村田菲律賓廠、另一家日商太陽誘電協調貨源。

村田稍早發布聲明表示，能登半島地震後公司針對災區所有廠房進行調查，目前確認有一名員工在這場地震中身亡。此外，穴水電感廠因地震而承擔龐大損失，除部分員工受傷外，廠房設備損壞及廠區斷水斷電都阻礙生產及出貨。

穴水電感廠主要生產晶片電感及共模電感線圈，這次地震造成DLW-P及LQH系列產品供應受阻。村田表示，穴水電感廠因鄰近震央而受創慘重，預計5月中之前都無法恢復生產，因此建議客戶暫時改向第三方供應商下單。