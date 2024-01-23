國泰金調查 74％民眾看好台股穩攻萬八

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民眾對今年上半年台股預期

散戶對台股信心爆棚。國泰金控22日發布1月國民經濟信心調查結果，今年初有31.9％受訪者估台股上半年高點介於1萬8千點至1萬9千點間，有22.5％認為落在1萬9千點至2萬點間，15.8％預期高點會在2萬至2萬1千點，更有4.1％有信心破2萬1千點，即有74.3％民眾估台股上半年至少破萬八。

由於近期市場波動，上下震盪整理，國泰金詢問上半年台股低點預估，38.2％認為可能跌破1萬5千點，但以31.5％估上半年低點落在1萬5千點（含）至1萬6千點間，占比最多，也有30.3％受訪者預期低點在1萬6千點（含）至1萬7大點間，即61.8％受訪者認為台股「萬五有撐」。

國泰金經濟研究處協理陳欽奇分析，調查是在今年1月1日至7日進行，調查期間市場對主要央行貨幣政策看法轉向偏鴿，國際股市震盪偏升，因此提升民眾對股市樂觀看法。

據國泰金1月調查顯示，民眾對台股樂觀指數持續走揚，從去年12月的16.1上揚至16.6，創下七個月新高，風險偏好指數，即有意錢進台股者亦同步上升，從上月的13.9大幅提高16.2，也寫下2022年2月以來的24個月新高紀錄，顯示民眾對台股走勢及投資意願，年初都極樂觀。

對於未來半年台股行情，有41.5％受訪者認為會比年初的1萬7千多點繼續上漲，認為不變的有19.5％，有24.8％認為會比年初下跌，看漲比率也是創近二年高點。

至於會有投資行動者，即有32.4％受訪者會考慮將現金、定存等轉入股票投資，比重也是創下24個月來新高。

國泰金每月初針對集團客戶寄送電子問卷，了解民眾對經濟與市場最直觀的感受，今年初正值台灣總統大選前，且市場預估美國聯準會將啟動降息循環，且全球經濟成長有望比去年回溫，因此受訪者對股市看法趨向樂觀，逾4成受訪者認為7月初時台股指數會比萬七更高，且有逾3成打算進場投資，6成以上受訪者估台股上半年至少攻破萬八，即便回檔也不破萬五。