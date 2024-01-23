AI持續火熱 三軋行情啟動

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台股三軋行情啟動

AI股持續火熱，帶動台股22日向前挺進，終場上漲133點收17,815點。法人研判，國際資金回補力道強勁，融券張數持續增加，短線由軋外資、軋空手、軋空頭所帶動的「三軋行情」助漲趨勢不變。

受惠美輝達、超微股價飆高，多方資金大舉進駐台系AI鏈，指標股緯穎22日強攻漲停、緯創、廣達分別上漲8.88％、5.63％，抵銷權王台積電高檔回落壓力，推升指數再漲百點，笑納連三紅。

在籌碼上，扣除祥碩鉅額交易78.75億元，三大法人合計買超約319億元，外資回補290億元最為強勁，近兩個交易日買超1,098億元，主要掃貨個股包括英業達、聯電、台積電等，今年以來賣超金額縮減為557億元；投信連四日買超，累積加碼156億元；自營商自行買賣部分則是連六買，加碼125億元。

第一金投顧董事長陳奕光指出，隨美股回穩，科技股領航表態，帶動外資大舉回補，融券張數增加，預料台股向上行情還有「軋外資、軋空手、軋空頭」的表現空間。

群益投顧分析師廖健佑表示，外資強力回補，支撐「AI三雄」緯創、技嘉、廣達強漲，在台積電發布優於預期的業績展望後，美伺服器大廠Supermicro調高財測20％以上，有機會看到台灣AI伺服器供應鏈業績上調，推升大盤挑戰2024年開盤價17,939點。

萬寶投顧總經理蔡明彰認為，目前雲端AI強勢走高，主要是台積電法說釋出AI需求爆發訊息，超微、輝達同步衝高，台系相關AI股也躍居盤面主流。

廣達、緯創等AI指標自先前高點下修幅度達3～5成，成為台股這波反攻要角，預料農曆封關前指數再攻萬八機會不低，關鍵在美科技財報表現與展望，後續可關注買盤資金由雲端AI輪動至邊緣AI。

就技術面觀察，法人分析，台股有往17,956前波高點挑戰，突破萬八整數關卡態勢。即便短線漲多震盪，預料跳空缺口與型態支撐關鍵為17,700點，在17,700點尚未失守前，將延續多頭格局。