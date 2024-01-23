台積電期上夜盤 避險、套利兩相宜

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護國神山台積電期貨22日掛上夜盤，下午5點25分開盤後多數時間處在下跌1元、報628元的價位，且因美股尚未開市，成交量也不多，法人分析，台積電夜盤除涵蓋美股交易時間、方便進行部位調整與避險，也能花更低的成本進行套利交易。

在台積電掛夜盤前，市場習慣以台積電ADR為主要交易，群益期貨資深協理賴漢森表示，台積電ADR溢價較多會有「比價效應」，若ADR溢價上漲，市場在台股現貨台積電也多會持續追高，兩者產生互相拉抬股價的效果。

法人也說，由於台積電ADR長期處於溢價交易，且ADR不論交易股數、交易金額都比台股現貨台積電還大2倍以上，這次期交所將台積電期貨掛上夜盤，交易時間涵蓋美股時段、交易成本更低廉，能直接在台灣市場進行期現貨交易，值得觀察外資是否逐漸投入，帶動資金從美股市場流回台股。

國內法人認為，短時間來看，比較不會有資金大舉流回，因為大型機構的資金有嚴格配置規範，除非原先資金就停泊在台灣的外資，有可能會加大夜盤投入台積電期貨等類似商品。

富邦期貨分析師曹富凱指出，台積電的法說報喜及外資大量購入，反映市場對台積電業績樂觀預期。夜盤交易上路可能進一步加強市場的熱情，引發更多的投資者參與，進而拉抬台積電股價。

資深期貨分析師張林忠表示，夜盤個股期貨上路是好事，對現股市場的避險幫助相當大。