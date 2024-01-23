台股ETF 兩周暴增35萬人搶進

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台股ETF受益人數前十大

螞蟻雄兵要助攻台股破萬八。2024年開盤14天來，台股ETF投資人數爆增34.8萬人，據19日公布的集保戶股權分散統計顯示，台股ETF受益人最近一周增15萬1,852人，連續八周創高，今年以來14個統計日共增加34萬8,172人，總受益人也從去年底607萬628人，增至641萬8,800人，平均每日湧入近2.5萬人。

觀察新增人數前十大，清一色是高股息ETF或科技半導體ETF，單檔ETF人數破50萬人次者也新增到五檔，包括國泰永續高股息ETF有118.82萬人、元大高股息ETF有102.95萬人、元大台灣50ETF則有67.64萬人、復華台灣科技優息ETF有58.76萬人，新進50萬人俱樂部者是群益台灣精選高息ETF，達50.13萬人。

其中「國民ETF」國泰永續高股息ETF受益人數，已超越台積電的117.7萬人，僅次於中鋼的123.3萬人，晉級為投資人數第二大標的，顯見台股高股息ETF人氣熱絡。

國泰投信指出，國泰永續高股息ETF上市約三年半，目前穩居全台股東人數最多，也是規模最大的ESG ETF。據投信投顧公會公布去年總費用率，國泰永續高股息ETF全年僅0.46％，標的指數總報酬達到80.52％，市場分析費用率低、投報率不錯，即是吸引投資人進場主因。

元大台灣50主打2024年台股市值成長契機，元大台灣高股息訴求鎖定未來二至三年最強且穩定配息能力，也都吸引投資人青睞。台股擁有完整半導體產業鏈，是市值成長領頭羊，統計近五年台股上漲年度，上市前50大權值股市值成長均在2成以上，看好台股今年行情的投資人，也會考慮以元大台灣50ETF為起手式。

群益投信表示，就台股歷史，正報酬年度遠勝負報酬，即長期呈現多頭趨勢，因此若大盤跌時進場佈局，以低廉投資成本，獲得潛在收益預期更大。且大選後將回歸基本面。