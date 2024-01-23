指出半導體是成功關鍵 谷月涵 深信大盤今年可期

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寬量國際（QIC）策略長谷月涵（Peter Kurz）22日指出，台積電長期扶植台灣半導體供應鏈，將吸引外資進駐，QIC研究團隊預估，台灣半導體供應鏈市值在2033年時將比現在成長10倍，達2,577億美元。QIC創辦人暨執行長李鴻基則表示，加上台灣散戶透過ETF參與市場，相信今年台股可期。

谷月涵認為，據QIC對49家台灣半導體供應鏈廠商研究，展望未來十年，假設自2022年至2033年台積電與供應鏈廠商營收年複合成長率分別為15％與16％，若以3倍市值／營收比，估算十年後台灣半導體供應鏈廠商市值可望從目前的249億美元，2033年成長10倍至2,577億美元，市值占台積電市值比重可望從目前的5％提升至13％。

QIC顧問何柏杰分析，台灣半導體供應鏈有幾個市場現象值得關注，首先是2019至2022年半導體產業上升循環中，台積電ROE（股東權益報酬率）自21％上升至40％，同期間台灣半導體供應鏈廠商的ROE中位數自13％增加至18％。

目前台灣半導體供應鏈廠商的外資持股比例中位數僅有7％，不到台積電73％的1/10，外資目前持有約3,430億美元的台積電，對台灣半導體供應鏈廠商的持股僅約47億美元，預估2033年台灣半導體供應鏈廠商營收占台積電成本與資本支出達49％，顯示外資對台灣半導體供應鏈的持股仍有很大的增加空間。

李鴻基說，去年台股靠著散戶投資ETF變成亞洲最強市場，當外資回來，預估ETF規模會持續變得更大，今年非常有可能會挑戰3兆元，台股未來相當可期。

谷月涵強調，總統大選後，許多選前不確定性將消除，市場重新聚焦基本面，台灣半導體供應鏈持續受惠AI、HPC需求與消費性電子產業結束庫存調整，迎接新一輪的產業成長循環，其中QIC團隊持續追蹤台灣半導體供應鏈為主的產業鏈上中下游，包含上游的IP、ASIC與IC設計，晶圓製造端的建廠、設備、耗材、零組件、代理商及封測端受惠先進封裝CoWoS、Chiplet小晶片等。