夯！十檔ETF募集、送審中

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ETF募集熱潮不退，據統計，目前有10檔ETF已核准正待募集或正在送審。其中股票型ETF有五檔、債券ETF有五檔，尤其有三檔債券ETF，即群益15年電信債、群益ESG20年期及國泰20年美債ETF，已分別是第三次、第二次追募及第六次追募，預計這10檔ETF募集將從市場再吸金逾千億元。

ETF吸金量驚人，據投信投顧公會及碁石智庫統計，2023年主動式股票基金淨流出50億元，但107檔股票ETF卻淨流入3,175億元；債券基金2023年吸金70億元，債券ETF淨流入則高達7,470億元，約是主動債券基金的106倍，凸顯台灣投資人真的很愛ETF。

基金業者看準市場趨勢，去年以來新基金送件及募集，ETF都是募集主軸。依資料顯示，已被主管機關核准正等待募集的ETF，包括統一台灣高息動能ETF基金（預訂3月募集）、凱基台灣優選30ETF基金、群益15年期以上電信業公司債ETF基金（第三次追募）、群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金（第二次追募）、國泰20年期（以上）美國公債指數基金（第六次追募）等，另還有五檔ETF正等待主管機關審核。

群益投信旗下除上述二檔ETF追募外，其他ETF同樣吸金，如群益台灣精選高息ETF，去年資金淨流入近950億元，群益ESG投等債ETF及A級公司債ETF等淨流入326億元、232億元，三檔ETF即吸金逾1,500億元，讓群益投信資產規模快速竄升。

國泰投信2023年受惠於ETF，流入最多的三檔分別是國泰永續高股息ETF、國泰20年美債及國泰投資級公司債，去年規模分別成長1,118億元、694億元及319億元。