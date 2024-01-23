今年公建目標 主攻淨零減碳

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公建執行情形與展望

國發會22日表示，去年公共建設經費達成率96.21％，不僅順利達標（96％），更創近16年來新高，預計今年目標維持95％以上，並將重點由過去的交通建設，轉到淨零減碳。據了解，今年公建經費達6,649億元，包括離岸風力發電第二期計畫、台中電廠新建燃氣機組計畫等水電設施將占大宗。

國發會22日舉行委員會議，就去年公共建設計畫執行情形提出報告。國發會副主委高仙桂會後表示，去年公建經費執行量全年突破6,500億元，為近16年最高。雖然各機關提升公共建設執行量能時，須面對營建物料價格波動及勞動力供需挑戰，但整體公建計畫經費達成率仍創下96.21％成績，順利達標。

展望今年，高仙桂說，將以達成率95％作為目標的基本值，但不管是95％還是96％都是高標，過去認為95％就是極限門檻，去年會設定96％，是因為當時景氣不好政府需要加把勁。值得注意的是，今年公建目標將放在淨零減碳、改善體質，引導公建計畫時，提報及審議階段都要納入淨零相關概念。據悉，國發會預計2月向行政院提報今年度的公建目標，待陳揆進一步拍板。

高仙桂提到，去年政府完成高雄環狀捷運、安坑輕軌通車等，都是跟民間攸關的交通建設，不過去年油電建設已占3分之1、2,000多億元，顛覆過去認為以交通建設為主的觀念，代表台灣正在做淨零轉型，確保油電穩定供應。高仙桂還說，今年公建計畫經費是6,649億元，還會加上地方配合款跟相關保留款修正金額，預期水電設施經費可能會占大宗。

另根據掌握，在今年約400項公建計畫中，國發會已拍板37項重大公建計畫清單，金額皆超過50億元，包含中部科學園區建設計畫、離岸風力發電第二期計畫、台中電廠新建燃氣機組計畫、通霄電廠第二期更新改建計畫、桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫、新竹科學園區建設計畫等。

國發會指出，近年公共建設執行績效屢創新高，除各部會成立公共建設推動會報每月列管追蹤，並按月在國發會委員會議及工程會督導會報協處執行之外，工程會與經濟部、勞動部等相關部會也針對營建材料及勞動力供需現況，研提相關因應管控措施，促使公建持續加速推展。