可供8千家庭 龍潭儲能系統啟用

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為打造強韌電網，台電與機電大廠東元電機等組成國際團隊，打造的全台最大裝置容量60MW/80MWh儲能系統，22日正式啟用，最大供電功率60MW（百萬瓦）、總儲電量高達8萬度，等於可滿足約8,000戶家庭一整天用電。

台電表示，此次除了東元電機，還包括全球最大儲能系統整合商Fluence等一起組隊，於龍潭超高壓變電所建置25個40呎儲能貨櫃，使用超過1萬個鋰電池模組，並搭配變壓器、功率調節系統等設備，打造裝置容量60MW/80MWh儲能系統。

台電強調，儲能系統具快速充放電特性，可協助再生能源併入電網的頻率調節，也可與現有機組相互搭配，遇突發電力事件時立即提供穩定電力，提升電力系統穩定與彈性。

台電指出，龍潭儲能平時可調節電網系統頻率，提升供電穩定性；當遭遇突發電力事件時，除既有水力機組可快速於10分鐘內啟動，儲能系統甚至可再快上千倍，0.4秒即刻救援。

另外，東元董事長邱純枝表示，龍潭儲能系統是台灣淨零轉型中的重要里程碑，東元團隊如期如質完成本案，展現東元在大型儲能和風能系統建置方面的實力，與攜手合作國際儲能大廠的豐富經驗，更重要的是，東元與台電的共同目標都是以台灣電網的安全、穩定為第一要務。

東元表示，龍潭儲能系統是屬於國家重要等級建設，未來離岸風電大量加入台電系統後，儲能系統在電網穩定性上，將扮演重要角色。

東元團隊在近年持續投入再生能源市場，於2015年跨足儲能領域，完成多起國內外的儲能系統案件，且連續數年取得離岸風電陸域變電站統包工程，累積約2.5GW，市占率國內第一。

龍潭儲能案金額約26億元，東元2023年已認列大部分，預計2024上半年持續認列其餘約10％；東元智慧能源事業群目前在手訂單近300億元，預計2024年再拿下百億元新訂單，包括網路數據中心、台電標案等。