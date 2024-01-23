陸多區基建喊卡 亞洲鋼市消風

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近期亞洲鋼廠開盤狀況

2024年鋼市開春不平靜，繼越南河靜鋼、南韓浦項等鋼廠新年盤價意外向下，影響整體區域鋼價漲勢外，又傳出大陸地方政府傳出因財政惡化，導致基礎建設被暫停，大陸鋼鐵內需力道轉弱下，鋼鐵業憂心恐重演2022年大陸過剩鋼鐵產能低價外溢周邊國家，將拖累龍年鋼市復甦腳步。

據外電報導，大陸國務院下令要求債務嚴重的地方政府，停止或延後完工少於一半的基礎建設項目，涉及全國12個地區，並要求這些地方政府盡一切努力將債務風險減至低至中等水準，以減少對金融穩定構成的風險。此舉也將影響大陸的鋼鐵需求，業界擔憂將重演大陸鋼品傾銷至國外的慘劇。

2022年起大陸就因為鋼鐵產能過剩、需求減少導致鋼品大量外溢到亞洲各國，讓鋼價陷入低谷，一直延續到2023年第三季，好不容易鋼市開始復甦，鋼價也逐漸提漲，但牽動亞洲鋼市的大陸經濟卻不見好轉，反而有更糟的跡象。

據外電指出，被大陸國務院喊停或延後的地方基建項目，包括機場重建或擴建、高速公路及城市鐵路等。但部分經中央政府批准的項目或經濟適用房則可獲豁免。

較悲觀的業者認為，大陸多個城市基建項目暫停或延後，恐怕會影響整體鋼鐵需求，對於復甦中的鋼市將造成影響。

例如2023年大陸因鋼鐵內需極弱，粗鋼出口量高達9,000萬噸，比2022年成長33％，就重創亞洲鋼鐵市場。

也有業者相對樂觀，認為第一季大陸鋼鐵需求本就看淡，因此部分基建暫停影響不大，第二季狀況則仍需觀察，若仍持續低迷，市況才會比較令人擔憂。