摩通看淡陸房市 A股回溫要等等

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸房市風暴未解，國際投行摩根大通最新研報看法謹慎，預計今年房市銷售、新開工和竣工量仍將下跌10％。摩通指出，大陸房地產行業結構性下滑的趨勢不會改變，官方力推的「城中村改造」雖有助於緩解低迷氣氛，但刺激銷售的效果有限。

香港信報報導，摩通分析師Karl Chan認為，短期來看，房市銷售與房企股價有可能出現短線反彈。

但長遠來說，房市仍會結構性下滑，這也符合官方逐步降低依賴房市增長的政策方向。報告還稱，若大陸民眾收入或就業信心顯著改善，房市新開工可持續復甦，該行對房市預期也會轉為正面。

值得注意的是，陸港股市22日遭逢「血腥星期一」，股民哀鴻遍野。

A股三大指數22日持續探底，滬指收跌2.68％報2,756.34點，失守2,800點大關，深成指跌3.5％，創業板指跌2.83％。滬深兩市近5,200檔個股下跌，房地產相關個股平均跌近6％。今年以來，滬指已累計下跌6.95％、深成指跌3.5％。

香港恒指22日繼續下挫，跌破15,000點關卡，終場收跌347點報14,961點，跌幅2.3％，今年以來跌幅更高達10.88％。

面對陸股的持續走弱，中國首席經濟學家論壇理事、浙商銀行首席經濟學家殷劍峰22日在中華經濟研究院的論壇上表示，陸股的機構投資者占比較低，以散戶為主，致使情緒化特別嚴重。

殷劍峰表示，陸股持續低迷有其結構性原因，大陸在人口紅利減少、房市下跌的背景下，過去長期依賴投資拉動經濟增長的作用愈來愈差，導致2023年名目GDP增長低於實質GDP增長，顯示需求不足，經濟體感溫度下降。

他認為，今年大陸物價有望緩步回升，加上官方持續在數位、可再生能源等方面的資本投資，大陸不會重蹈日本失落20年的覆轍。但陸股預計要到明年第一季、第二季政策陸續收效後，才可能止跌回升。

出席同場論壇的亞太區域發展暨治理學會首席經濟學家邱志昌指出，大陸正經歷GDP增長衰退、物價下跌的情況，其中房地產問題更是影響經濟的關鍵因素，直言滬指在2015年6月創下的5,178點史上最高點已很難突破，最糟糕的情況下，陸股調整最長需達15年，要到2030年。