台電虧損大坑 經部爭取預算撥補

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台電22日向經濟部長王美花報告財務情形，建請政府協助目前財務情況。王美花表示，台電承擔穩通膨的政策任務，短期雖難以打消虧損，但階段性目標應為避免虧損加劇。因此，會協助台電向政院爭取預算支持，改善台電財務困境。至於電價是否調整，仍尊重電價審議會決定。

台電表示，由於俄烏戰爭後國際燃料大漲，其他國家電業公司都以大漲因應，包括韓電調漲84％、日本東電73％、法國EDF甚至漲幅達160％。台電的電價相對發電成本來說，是電價低、漲幅也低的狀況，也是政策性虧損。

經濟部指出，台電到2023年底，累積虧損已達3826億元，主要仍是因為近幾年吸收漲幅、平緩輸入性通膨，讓台灣受全球性物價上漲的影響，不像歐美國家如此嚴重。王美花認為，台電承擔穩通膨的政策任務，後續希望由政府給予財務支持，其中最關鍵是後續燃料成本走勢。目前台電與中油在天然氣價格上有不同的預測，經濟部希望台電先確認國際煤價的波動情況及今年成本試算。

另外，台電也要考量再生能源持續轉直供給民間需電企業時，可以為台電減少成本的情況。試算完畢後，王美花將協助台電向政院爭取預算支持，改善台電財務困境。至於各界關切電價是否調整，仍尊重由專家學者、官方與民間代表所組成的電價審議會決定。

與會官員透露，台電財務虧損嚴重，較難發行公司債，最好的情況是透過政院撥補歲計賸餘，讓虧損不要再增加。以台電今年預估虧損約1,850億元來看，台電爭取的經費將逾千億元。

據悉，經濟部最快23日上午向行政院長陳建仁報告。行政院高層表示，站在政府立場會盡量協助，讓台電可以減少虧損，至於挹注額度多少，以及協助方式，待了解情況後再做決定。