終端需求疲弱 三科技產品接單不妙

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經濟部22日公布2023年12月外銷訂單。受全球通膨及升息效應影響，及國際間不確定因素拖累終端需求，原本預期的年末消費旺季落空，讓資訊通信、電子產品、光學器材的12月接單表現不如預期，2023年全年的資訊通信接單金額，甚至減幅達12.61％，寫史上最慘。

經部統計處處長黃于玲表示，高效能運算及人工智慧等新興科技應用擴展、刺激伺服器接單增加，但資訊通信產品仍受到全球通膨及升息效應影響，終端需求續疲，也導致手機、筆電、網通產品等接單減少，讓12月訂單金額掉到122.7億美元，年減25.3％、由紅翻黑，更出現去年下半年最大減幅。2023全年接單1,660.2億美元，年減12.6％、史上最大減幅。

電子產品12月接單為149.2億美元、接單金額為去年下半年新低，年減12.9％、同樣也是轉黑。黃于玲解釋，因終端電子產品需求低迷、供應鏈去化庫存，致晶圓代工、印刷電路板、晶片通路等接單減少。至於全年部分，2023年電子產品接單1,898億美元，年減15.1％、為2002年以來最大減幅。

光學器材雖然大尺寸面板及光學鏡頭接單成長，但背光模組接單減少，讓12月接單金額為16.1億美元，年減0.3％、結束4個月的正成長。2023年接單191.4億美元，年減14.2％、減幅已經收斂為去年的一半。

在傳統貨品部分，黃于玲指出，因全球經濟展望不佳，業者對設備投資持觀望態度，加上海外同業產能開出，部分產品價格低於同期，導致塑橡膠製品、機械、化學品及基本金屬分別年減15.2％、10.5％、6.5％及1.7％。