民眾看景氣 樂觀度2年新高

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民眾對景氣看好指數變化

民眾對薪資看好指數變化

春燕來了，民眾亦有感。國泰金控22日公布其元月調查，有38.4％受訪民眾認為未來半年景氣會比現在更好，同時有29.1％認為未來半年薪資會比現在增加，樂觀程度都創近24個月新高。

國泰金每月定期對集團客戶發送電子問卷，了解民眾對經濟的直觀感受，亦被稱為「國泰庶民指標」。1月總統大選前，民眾對景氣現況樂觀指數上升至4.7，對景氣未來展望樂觀指數則走揚至9.8，對薪資現況看好指數達8.2，未來看好度更拉升至15.5，都是近2年或2年的新高。 國泰金分析，相較主計總處統計，民眾對2024年的經濟成長預估較保守，對通膨預期相對較高，但因為對景氣看法仍樂觀，因此大額消費意願指數亦有回溫。

即民眾認為下半年經濟應會比上半年更好，且無論找工作容易度或薪資收入都比現在更佳，連帶提升其耐久財及非耐久財的消費意願。

1月有37.9％受訪者認為景氣比半年前改善，雖僅是半年新高，但因感受景氣惡化者變少，因此景氣現況指數由前一個月的-3，在1月轉為正4.7；同時有38.4％受訪者認預估未來半年景氣會比現在更好，未來指數由3.6拉高到9.8，無論比率及指數都創兩年新高。

景氣好，也帶動企業加薪，民眾對薪資看好指數也大躍進。1月民眾對薪資現況看好指數大幅從1.1升至8.2，而對薪資未來展望看好度也從11.2升至15.5，雙雙寫下近二年新高。

在個人薪資所得上，預期未來半年會加薪者有近3成，民眾對經常收入展望樂觀。景氣好、薪資展望好，民眾也願意大額消費。1月大額消費意願指數由前一個月的8.9升至12.2；非耐久財消費指數亦從-12.7升至-8.7，民間消費信心強亦有助經濟成長動能。

國泰金1月調查顯示，民眾對2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.61％，亦有42％受訪者認為今年經濟會成長逾3％；對2024年平均通膨預期值落在2.20％，54％受訪者認為今年通貨膨脹率會高於2％。