去年失業率3.48% 23年最低

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主計總處22日公布失業統計指出，受惠於疫後復甦，內需消費活絡，112年全年平均失業率3.48％，創23年來最低，就業情勢持續穩定。為與國際接軌，自下月起除公布現行失業率，還會發布「新版失業率」，由於是否尋職的定義由一周放寬為溯及過去四周，新版失業人數會增加，失業率也會變高。

國勢普查處副處長陳惠欣指出，去年12月受惠於疫後復甦，內需消費活絡，服務業就業續呈增加，惟製造業仍受出口不佳影響，去年全年服務業就業增加12.8萬人，製造業則減1.1萬人，整體而言，失業情勢續呈穩定。

去年12月失業率3.33％，創近23年同月最低，全年平均3.48％也創近23年最低，展望元月，受惠於春節效應，就業機會可望再增加。

主計總處也公布去年縣市失業率，以花蓮縣3.3％最低，其餘縣市介於3.4～3.5％，差異不大，陳惠欣表示，這是因為台灣幅員小，跨縣市移動工作的情況普遍所致。

至於「新版失業率」，主計總處官員表示，現行勞動力身份，是根據15日那一周（資料標準周）受訪者的工作情況來判定，當周有工作就是就業者，有找工作而沒找到就是失業者，沒工作也不找工作就是非勞動力。

由於有些人在資料標準週沒找工作，但前幾周有找，依現行定義，他是「非勞動力」，但如果把判定有否尋職的定義由一周放寬為四周（即含資料標準周的過去四周），他會變成「失業者」。

主計總處官員指出，由於國際勞工組織（ILO）建議放寬為四周，我國將與國際接軌，編製新版失業率，由於新版會讓部分非勞動力變為失業者，因此新版失業率會高於舊版，目前美、加、韓所發布的都是新版失業率，日本則新、舊版並陳，我國自下月起也將新、舊版並陳。