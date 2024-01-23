換新鈔 八金融機構2/1起5天

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央行龍年換新鈔事宜

第三輪生肖套幣行情

中央銀行22日宣布，春節新鈔兌換預計在2月1日至7日五個營業日辦理，包括台灣銀行在內八家金融機構、456個據點將可換新鈔，且可連結Google地圖及QR Code，確定換鈔分行位置。

央行發行局局長鄧延達表示，金龍年提供兌換新鈔的金融機構，包括七家銀行共373家指定分行，及郵局位於都會區24家指定兌鈔郵局，均會開設「新鈔兌換專櫃」，另有59家偏遠地區郵局，在一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

兌鈔規定是100元券每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應；但因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有限額，民眾若無法充分兌得新鈔，可再至鄰近兌換地點辦理。

鄧延達指出，央行每年在11、12月開始準備新鈔，平均每年過年換新鈔大約都有7億張左右，雖然電子支付持續成長，但近三年鈔券也仍有8％～10％不等成長，顯示民眾仍有鈔券使用需求。他強調：「紅包在心、不在新」，鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳，可利用手機門號轉帳發放數位紅包，節省社會資源並達到環保。

至於央行龍年套幣亦夯到爆，再現多年未見的排隊盛況，22日臨櫃購買，一早吸引約150位百民眾赴台銀總行排隊搶購，最早甚至清晨4點就到場，順利搶得頭香。鄧延達說，上午9點開賣後，短短1個半小時，即10點30分左右就全數售罄。

龍年套幣維持9萬套發行量，反映銀價上漲，每套定價提高為1,900元，就算較往年調漲100元，卻因國人超愛龍年，還是重現搶購盛況，8日網路預購4.5萬套半天內秒殺，22日臨櫃購買4.5萬套同樣中午前即售罄。

台銀董事長呂桔誠一早赴現場坐鎮，他強調，因應龍年套幣熱銷，往年開二個櫃台，今年增開至四個，讓購買流程更順暢。

第三輪生肖套幣進入最後四年，外界期待繼續發行第四輪。鄧延達透露，央行還在討論，尚未定案，同時也期待各界給建議。