餐飲玩梗搶商機 優惠龍的傳人

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由於消費者聚焦利年節享受，農曆年前、後，外食餐飲市場轉淡，為創造誘因、刺激消費，六福萬怡酒店「敘日」BUFFET餐廳、義大皇家、義大天悅飯店、王品集團「就饗鐵板燒」等業者，紛紛祭同名、同生肖促銷術，生肖屬「龍」或名字有「龍」或諧音者即提供折扣或送菜優惠，期能創造話題蹭聲量、並以廣招徠增加來客數。

六福萬怡敘日自助餐廳尋找龍的傳人，推出「龍總來餐敘」優惠活動，即日起到2月7日，凡生肖屬「龍」或姓名有「龍」或諧音，雙人用餐不分平假日即可享優惠8折。六福萬怡表示，同名促銷術鎖定定向受眾，不僅創造網路口碑的亮點，不同於限時人人通用的折扣優惠，更能與受優惠民眾產生專屬之共感，創造定向受眾之需求，預期帶動一成業績成長。

王品「就饗鐵板燒」祭出龍年應景活動，即日起至2月底，生肖屬「龍」或姓名中有「ㄌㄨㄥˊ」或「ㄖㄨㄥˊ」字音者，到店消費2客單人套餐，就招待「醬燒龍膽石斑」1份，希望藉此波活動，業績月增10％～20％。

王品集團表示，而名字、身分證字號、生日、星座等條件因與消費者「個人」更相關，容易引起消費者的興趣和討論度，本次活動還搭上龍年應景，同時用了「屬龍」和姓名有「龍」兩個梗，更易於為消費者留下印象。

義大皇家酒店除夕至大年初四推出「龍躍義大迎新春」住房優惠，入住豪華雙人房一晚，含翌日自助早餐2客1.08萬元起，消費者出示身份證字號有「0、1、2、3、4」任兩個數字或生肖屬龍的遊客，即可享免費升等至兩張中床的雅緻家庭房，再加贈義大遊樂世界門票2張及特製滷味拼盤1份。

義大天悅飯店樣推出「龍心大悅喜迎春」住房優惠，於農曆春節期間入住雅緻雙人房住宿一晚，搭配自助式早餐2客，專案價9,000元起。凡身份證字號有「0、1、2、3、4」任兩個數字或生肖屬龍的遊客，即可再享房型免費升等至溫馨家庭房，並贈送義大遊樂世界門票2張。