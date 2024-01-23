新青安上路五個月 受理金額破2,000億元

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財政部公布最新青年安心成家購屋優惠貸款新專案（新青安）統計數字，上路五個月受理金額已超過2,000億元，單月撥貸戶數和金額創上路五個月以來新高，累計五個月來有2萬5,671戶透過新青安取得優惠房貸利率，平均每戶撥貸720.56萬元。

新青安受到首購族歡迎，據財政部統計，自去年8月上路後，五個月來受理與撥貸戶數與金額逐月增高。2023年12月單月受理戶數5,792戶，受理金額439.01億元，五個月以來受理戶數2萬9,019戶、受理金額2,201.78億元；單月撥貸戶數和金額則創五個月以來新高，單月6,778戶，累計已有2萬5,671戶透過新青安取得優惠房貸利率，12月單月撥貸498.03億元，五個月累計撥貸1,849.75億元，平均每戶撥貸720.56萬元。

新青安在去年挹注公股銀行許多，讓本來看淡的房貸業務重現生機，根據央行統計，國銀房貸餘額年增率自新青安去年8月上路後，連續四個月陡升，11月房貸餘額年增率為6.56％。

財部統計，12月受理戶數最多是臺灣銀行1,336戶，第二名為第一銀行872戶，第三名是彰化銀行666戶；受理金額最多的也是臺銀的98.84億元，緊追在後的是一銀和彰銀，受理金額分別為65.51億元和50.61億元。

撥貸戶數方面，還是臺銀穩居第一，再來是土地銀行與一銀，撥貸金額臺銀以單月107.85億元居冠，平均每戶撥貸729萬；土銀以80.74億元次之，平均每戶撥貸705萬元；一銀60.85億元居第三，平均每戶撥貸739萬元；但兆豐銀行12月平均每戶撥貸809萬元，則是公股最多。