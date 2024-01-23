茅台、瑞幸咖啡 再聯名

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大陸貴州茅台和瑞幸咖啡去年跨界推出「醬香拿鐵」獲市場熱烈迴響後，兩家公司22日再宣布聯名新品「龍年醬香巧克力」正式開賣。

綜合陸媒22日報導，茅台和瑞幸在去年9月首次合作推出醬香拿鐵，上市首日銷量就約542萬杯，銷售額突破人民幣（下同）1億元，推出初期累計銷售超過4,000萬杯。

兩家公司趁勝追擊，22日推出新品，本次龍年醬香巧克力與醬香拿鐵成分接近，包括巧克力、醬香茅台厚乳、牛奶和咖啡。據瑞幸APP顯示，一杯售價38元，若結合多種優惠實際到手價約18元。

不過該款醬香巧克力上市首日，市況並不如醬香拿鐵熱烈，以深圳為例，消費者在一些門市不用排隊就可以買到。至於口感，市場評價不一，有民眾說「殺瘋了」，但也有人吐槽稱「說好喝的是收錢了嗎？」認為「又甜又膩」。

股市方面，在22日陸股一片慘綠之下，白酒相關類股獲主力資金加碼超過11億元，其中貴州茅台獲主力資金淨流入10.70億元，五糧液獲主力加倉近億元。茅台當日收盤上漲0.43％報1,642元。

大陸券商亦看好白酒類股。浙商證券最新研報指出，今年春節時點偏晚，酒企消化庫存時間更加充裕，對白酒行業的短期及中期表現更樂觀，看好產品周期向上與區域紅利釋放的白酒領先企業的表現，當前估值及股息率CP值優異，建議把握白酒春節拉動銷售催化下底部配置良機。

中信建投證券認為，今年春節拉動行銷及消費訴求等市場環境或較為有利，即使消費升級有所放緩，酒商透過通路擴張提高市占仍能實現較好成長，堅定龍頭酒企的投資機會。