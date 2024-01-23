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區域動盪衝突、氣候變化帶來的極端天氣事件及自然災害交織疊加，加大全球糧食安全不確定性，加以消費者對農產品營養健康、新鮮、便捷等要求不斷提升，使得農業面臨的挑戰勝於過往，台灣亦不能倖免。

當前台灣農業施政存在五大隱患：一、大補貼讓農民逐漸養成依賴心理，失去積極性和應變力。二、試驗研究機構逐漸失去研發創新的熱情和能力。三、蔡政府沒有解決問題的能力，平常事事干預，遇事則拿「尊重市場機制」卸責。四、上位者習於信口開河，官員們有樣學樣，猛吹政績還硬拗，卻禁不起檢驗，讓農民經歷一次又一場的災難。五、台灣農產品內需市場小，需要依賴外銷，而蔡政府「抗中倚美」的意識形態，讓台灣難以加入區域經濟組織（CPTTP、RCEP）和簽訂自由貿易協定（FTA），無法爭取到關稅優惠和原產地優勢，讓台灣農產品外銷路愈來愈難行。

「農雖舊業，其命維新」，為了解農業困局，進而讓農業不再是弱勢產業，農民不再處處仰賴政府庇護，農村能充滿生機，除了要掃除現有農業施政的弊病外，未來的農業發展關鍵在科技、人才、市場及執行力。

本文具體作法建議如下：

在科技方面：應有系統推動AI農業（Aggregate Intelligence整合型智能農業）。隨著人口老化、基層勞動力短缺、規模不經濟、年輕人不願務農以及極端氣候加劇、國外農產品大量進口、能源短缺、生態環境污染等多重衝擊，傳統農業已經難以因應，遑論永續經營。未來即便政府持續給予大量的補助和福利，仍然難以應對未來農業激烈的國際競爭，想要維持台灣的食物安全，提高農民務農意願，傳統農業需徹底脫胎換骨。

為此，台灣必須積極透過卓越的科技打造兼具創新及氣候韌性的AI農業，該新型農業生產模式，係整合基因編輯、元宇宙、感測器、無人機、農業機器人、物聯網、區塊鏈、5G、大數據、雲端運算、智能物流倉儲等高端科技，形成完備的智能型產銷系統。相較於傳統農業，AI農業具有：將靠天吃飯轉為靠人吃飯，將靠運氣轉為靠實力，將靠體力轉為靠腦力，將靠經驗轉為靠數位，農夫轉為農事精控師，手機成為新農具，數據成為新的生產要素等多項特色。

在人才方面：為培育實施AI農業所需要具先進農業技術的人才，需進行高等教育改革，全面調整大專院校農業相關科系授課內容，有計畫培養具備農學、農業生技學、資訊學、農業工程學、農業經濟管理等複合型農業人才，並深化實務和理論結合，讓大專院校培養出來的畢業生都具有即戰力；並透過資金、技術、用地等多元協助，幫助年輕人順利投入AI農業，打破外界對傳統農業的刻板印象，全面提升台灣農業經營效能和形象。同時整合企業、國家科研機構及高校院所科研團隊，在科技創新中，實現優勢互補加速農業技術研發，以維持AI農業技術領先。

在市場行銷方面：為鞏固國內市場，穩定大陸市場並有效分散外銷市場，提高農民收益，可以運用智慧種植決策管理系統，幫助農民做好種植前的評估和決策，再透過AI農業掌控產量及最佳出貨時機，提高收益，避開經常性產銷失衡的沉痾；同時因地制宜，按照外銷目標市場需求，設置生產專區，避免先生產再找市場的舊習，並針對不同外銷市場，採取「分區」、「專業」生產方式，來應對不同的消費需求，有效提高外銷實績；尤其應積極輔導出口農漁產品與國際認證接軌，才能提高消費者的接受度和國產品競爭力。

在執行力方面：農業政策及執行力對農業競爭力提升至為重要，目前國內農漁業科研人力主要集中在政府機構，中央農業相關機構編制高達數千人，且政府每年可動用近2,000～3,000億預算，理應可以有很好的成績。遺憾的是這些年蔡政府施政，說的多做的少，透過大撒幣來討好和安撫農民，反而讓台灣農業失去了創造力和競爭力，未來應該用人唯才，以專業替代政治酬庸，重建責任制度，疏通升遷管道，全面提升政府執行力，台灣農業才有未來！