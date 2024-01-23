內資就是愛高息ETF

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台股投資人就是愛高息ETF。證交所1月中公布，去年12月證券商承作的定期定額交易戶數王，首度由元大高股息（0056）拿下，與國泰永續高股息（00878）並肩打敗元大台灣50（0050），權值股遭到外資提款，0050光環不再，直接退居至第三名。

證交所1月中公布去年12月證券商承作定期定額金額為97.83億元，寫下該項業務開辦七年來新高，內資「錢」進定期定額的速度持續擴大，單月突破百億元大關指數可待。

從證交所公布定期定額投資個股及ETF前20高可以看出，個股及ETF標的完全沒變，但排名大洗牌，0056以22萬2,057戶、月增8,531戶超車0050，00878以21萬6,739戶、月增5,304戶、穩居第二名，但0050連兩個月下滑，12月再減345戶，降至21萬4,303戶，退居第三名。

此外，00919及00929也異軍突起，00919群益台灣精選高息去年11月排名第八名，12月上升至第六名，交易戶數來到41,977戶，單月飛增13,844戶；00929復華台灣科技優息排名，雖從第六名被擠到第七名，但交易戶數仍續上升至39,557戶，單月增加6,179戶。

從近年來證交所每月公布結果可以發現，定期定額續攀峰，但投資人不再鍾愛權值股，不但0050失去了定存族最愛的ETF寶座，連以往投資人定期定額前20名的電金傳權值股，都不再是首選；12月前20名交易戶數合計掉至29.62萬戶，與ETF前20名合計戶數107.18萬戶，形成強烈對比。