市場變心 改押Fed 3月不降息

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Fed 3月利率決策預測

美國經濟數據強勁，通膨預期指標走升，加上聯準會（Fed）官員相繼唱鷹澆熄提早降息期待，22日的芝商所FedWatch工具顯示，市場已改押Fed在3月例會不會降息。

根據聯邦基金期貨報價，聯準會3月宣布聯邦基金利率維持在目前5.25％到5.5％區間的機率，由上周的19％激升至50.7％。

而市場投資人滿心期待3月降息1碼的可能性，則由一周前的76.9％，跌破5成來到48.1％。

3月降息預期轉冷，主要是美國經濟指標仍強，包括1月密大消費者信心升至兩年半高點、12月零售額創三個月最大增幅、12月通膨升幅超出預期。

根據聖路易聯準銀行的通膨預期指標，未來五年之五年期預期通膨率（5-year, 5-year forward inflation expectation rate），18日揚升到2.4％，高過今年初的2.25％。

券商Jefferies美國經濟學家西蒙斯（Thomas Simons）指出，這種種跡象意味著，市場預期今年Fed會降息五到七次完全是個錯誤，若通膨有回溫趨勢或居高不下，降息次數勢必得下修。

舊金山聯準銀行總裁戴莉和芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比強調，通膨有明顯回落的證據才能談降息。Fed理事華勒、紐約聯準銀行總裁威廉斯、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克則聲稱，即便升息循環可能結束，他們也不急於降息。

Fed訂本月30～31日召開今年首場政策會議，連續第四度按兵不動已成市場共識，如今3月降息的機率愈來愈低，交易員多改押注5月降息。

據美媒CNBC報導，可從本周公布的美國第四季國內生產毛額（GDP）初值及12月個人消費支出物價指數（PCE）這兩項指標，找出Fed利率政策走向的蛛絲馬跡。

《道瓊》訪調經濟學家預測，25日發布的美國第四季GDP季增年率將達1.7％，料創2022年第二季來最小增幅。26日出爐的12月核心PCE，為Fed偏好的通膨指標，預估月增0.2％、年增3％。