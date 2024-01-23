殖利率曲線指標之父： 美經濟Q1恐陷衰退

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儘管華爾街看好美國2024年經濟「軟著陸」機率升高，但素有「殖利率曲線指標之父」之稱的杜克大學教授哈維（Campbell Harvey）卻抱持悲觀看法，預測美國經濟可能於今年第一季或第二季陷入衰退。

哈維日前接受播客節目《Forward Guidance》主持人法利（Jack Farley）訪問時表示，鑒於殖利率曲線2022年秋季時已出現倒掛現象（即短期公債殖利率高於長期公債），這意味著美國經濟將於2024年首季或第二季衰退。

哈維是一名加拿大經濟學家，也是杜克大學研究員。他的研究顯示，過去數十年來，當短期公債殖利率高於長期公債時，美國經濟就會陷入衰退。自1968年以來，該指標精準預測八次衰退。

但2022年11月殖利率曲線倒掛時，哈維曾表示，他的指標可能釋出「錯誤訊號」，因為當時美國勞動市場相當強勁，且其他經濟數據也十分亮眼。

但哈維現在改變看法。他表示：「我那時說經濟可能躲過衰退，前提是美國聯準會（Fed）不再繼續升息。但那是一年前的事，而且Fed後來大幅調高利率。」

Fed於2022～2023年期間總共升息11次，將基準利率從接近0升至5.25％～5.5％區間。

哈維表示：「基於此原因，我決定修正自己的看法。從目前情況來看，2024年經濟成長可能顯著放緩。」

哈維指出，殖利率曲線倒掛某種程度上就像是「自我實現的預言」，因為這等於是對企業與投資人發出警告訊號，預告經濟即將放緩，進而改變消費者支出與企業行為，最終對於經濟活動帶來打擊。