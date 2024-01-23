紅海攻擊未歇 運價單月翻倍漲

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葉門叛軍「青年運動」持續攻擊行經紅海的商船，導致全球航運價格不斷飆漲。據海運諮詢機構Drewry數據顯示，截至1月18日該周為止，40呎標準貨櫃全球平均運費暴增23％至3,777美元，足足是一個月前的逾2倍。

海運運費飆漲不僅出現在受影響航線，也就是從中國大陸到歐洲與美國東岸，也擴及到其他路線。截至1月18日為止，從大陸到美國西岸洛杉磯港現貨市場的貨櫃平均價格攀升38％，達到3,860美元。

Drewry常務董事達馬斯（Philip Damas）表示：「國際貨櫃運輸價格又現震盪、如今波動極大。」

達馬斯表示，與航運商簽訂長期合約的大型企業不太會受到現貨價格波動影響，但許多公司依然得支付額外20％的附加費，以補貼前者繞道增加的燃料成本與保險費用。

儘管美軍在一周內發動五次打擊行動，但伊朗在背後撐腰的青年運動依然持續襲擊紅海商船，以抗議以色列對加薩地區發動戰爭。青年運動指稱他們鎖定以色列相關船隻進行攻擊，但實際上許多受害商船與以國並無明顯關連。

這促使許多航運業者紛紛捨棄航行蘇伊士運河（Suez Canal），改繞道非洲好望角，導致運輸成本增加、貨物延誤抵達。部分貨主表示，從亞洲運至美國港口的貨物延遲抵達超過一周，且每個貨櫃須加收300～500美元費用。

國際貨幣基金（IMF）表示，2024年迄今蘇伊士運河的航運量較前一年同期大跌37％。

航運延誤已影響到歐洲部分製造商。電動車巨擘特斯拉與富豪汽車（Volvo）分別宣布德國與比利時工廠暫停生產，理由是汽車零件短缺，顯示紅海危機已衝擊到汽車供應鏈。

歐洲部分服飾公司更將貨物從海運改成空運，以免商品趕不上春裝發表時程。

除了紅海危機持續延燒外，巴拿馬運河也因嚴重乾旱而限制通行船隻數量。全球兩大貿易航道運輸受阻，導致全球供應鏈承受極大壓力，航運價格跟著水漲船高。