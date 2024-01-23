中國經濟放緩...穆迪看衰亞太主權信評展望

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信評機構穆迪22日把2024年亞太區主權信用品質展望列為「負向」，理由是中國經濟放緩、融資緊縮和地緣政治風險等拖累。

中國經濟在新冠疫後復甦速度未如專家預期，第四季國內生產毛額（GDP）年增5.2％，低於市場預估5.3％。

穆迪15日發表報告，預測中國今明兩年實質GDP成長率，從2014年到2023年之間均值6％，放緩至4％。

高盛和摩根士丹利也預測中國今年經濟成長率，從去年5.2％放緩至4.6％。

由於中國高度融合在全球供應鏈裡，穆迪認為其經濟成長放緩會對亞太區各個經濟體造成「重大影響」。

穆迪資深副總裁狄古茲曼（Christian De Guzman）說，除了中國經濟疲弱外，融資環境緊縮也會對亞太區的主權信用品質構成壓力。

對於全球流動性環境的預測，他認為美國聯準會（Fed）在今年中旬之前不會降息，在大環境不變的情況下，亞太區各國央行只能跟進Fed做法讓融資環境持續緊縮，不利主權信評不高的國家進行國際融資。

Fed去年12月貨幣政策會議上維持基準利率水準在22年高點不變，暗示只要通膨壓力放緩就可能在今年降息三次，從而增加外界對Fed降息預期。

但Fed理事華勒（Christopher Waller）16日釋出不急於降息的鷹派說法，讓外界預期Fed在3月降息機率縮小。

狄古茲曼還指出，雖然中美關係將繼續緊張而不利亞太局勢，但也同時可能為包括印度、馬來西亞、泰國和越南等擁有大型製造基地，和正在改善基礎建設的國家帶來機遇。

因為企業會把供應鏈從中國移出，透過多元化來減輕地緣政治風險。只要融資環境轉為放寬，亞太區在內需和區內貿易增長帶動下，其主權信用品質展望可望轉為「穩定」。