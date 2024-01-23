特斯拉退位 蘋果成空頭最愛

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國科技七巨頭被放空排名及規模

研究機構S3 Partners預測分析部門主管杜桑鈕斯基（Ihor Dusaniwsky）日前表示，電動車巨擘特斯拉不再是美股空頭頭號放空標的，空方大軍改為鎖定蘋果進行放空，第二大空頭標的則是微軟，特斯拉退居第三。

據S3 Partners資料，截至12日為止的美股放空排行榜，被放空規模的前十大個股，科技七巨頭當中就有六檔上榜，而且囊括前六名，只有谷歌母公母Alphabet不在前十大之列。

放空者持有特斯拉空頭部位規模為185.2億美元，排行已從榜首下降至第三名。換成蘋果成為被放空規模最大，達186.3億美元。第二名是微軟的186.1億美元。

至於同為七巨頭的輝達、亞馬遜和臉書母公司Meta，依序為第四到第六名，被放空規模各自為142.6億美元、117.9億美元，以及114.7億美元。Alphabet被放空62.8億美元，在榜上排行第11名。

蘋果取代特斯拉成為放空者首選目標，專家認為是反應其基本面持續衰落。因為iPhone需求放緩，這情況在蘋果重要市場中國尤其明顯。

儘管蘋果推出頭戴裝置Vision Pro，但外界認為它目前還未能發展成為能取代iPhone地位的重量級產品，因此讓人對蘋果看法變悲觀。

儘管特斯拉目前不是被放空的第一名，但其空頭淨額是股票流通量的3.06％，仍然是七巨頭裡最高。

目前美股按空頭淨額最高是通用汽車，為股票流通量的8.17％。第二名是T-Mobile US的5.65％。第三名Palo Alto Networks的4.56％。第四名RTX的4.08％。第五名優步的3.86％。至於在第二波AI行情裡受惠最大的超微為3.02％。

杜桑鈕斯基指出去年放空特斯拉的空單合計虧損125億美元，因為特斯拉股價全年累漲101％，讓放空的操作大多以虧損出場。根據S3資料，特斯拉自2010年上市以來漲多跌少，讓放空者累計損失619億美元。

特斯拉股價去年上半年表現強勁，但專家認為是其透過各個市場連串降價促銷推高業績，只能帶來短暫亢奮而不能持久，加上降價會壓低利潤而被放空者鎖定，讓其去年第三季期間成為被放空規模的第一名。