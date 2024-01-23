松下設北美電池新廠 恐延宕

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路透報導，松下集團（Panasonic）執行長楠見雄規表示，集團必須專注於提高其電動車電池業務的生產力。在主要市場需求降溫的情況下，松下恐會推遲其在北美第三家電池工廠的建造時間。

松下集團旗下的松下能源（Panasonic Energy）去年12月甫宣布排除奧克拉荷馬州為新廠原訂將在3月底前執行建廠的計畫。然而，楠見雄規在日前受訪時表示，只有「時機成熟時」才會做出決定，並強調「在設立第三個廠房之前，我們需要考慮徹底提高生產力。」

松下集團計畫最快在今年推出新一代電動車電池，旨在改善電池容量。目前松下能源在美國工廠分別位於西內華達州及堪薩斯州，其中堪薩斯州廠的電動車電池年產能將達80百萬度（GWh），目標為在2031年初提高至200GWh。

楠見表示，一般來說生產基地愈少愈好，考量新廠的人力需求，因此下達指示，優先透過現有資本提高產量，而非準備興建第三座工廠。他解釋，為了改善製程以提高產能，任何企業都會因環境變化而出現計畫延遲。

儘管全球消費者對電動車的需求不斷增長，然而在美國和歐洲等主要市場已經出現降溫跡象，且獲利能力並未如高層預期，包括通用、福特等汽車製造商接連宣布減產。

外媒報導指出，在利率仍居高不下的情況下，中等收入的消費者正在等待更便宜的電動車款推出。松下希望透過製程調整，在不依賴美國《通膨削減法案》（IRA）的情況下提高獲利。