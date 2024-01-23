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全球對沖基金績效 TCI稱霸

去年賺進129億美元；前20強共入袋670億美元，報酬率達10.5％

受惠股市大漲，對沖基金押注獲利滿滿，全球績效最佳20家對沖基金2023年共為投資者賺進670億美元，幾乎是2022年的3倍。圖／美聯社
受惠股市大漲，對沖基金押注獲利滿滿，全球績效最佳20家對沖基金2023年共為投資者賺進670億美元，幾乎是2022年的3倍。圖／美聯社

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路透引述LCH Investments公布報告指出，由於股市大漲使對沖基金押注獲利滿滿，全球績效最佳20家對沖基金2023年共為投資者賺進670億美元，此金額幾乎是2022年的3倍，並超越2021年的650億美元紀錄，其中TCI Fund Management在去年表現拔得頭籌。

LCH報告排名以基金成軍以來的表現為計，在前20大對沖基金之中，唯有二家旗下基金在去年呈現虧損，分別是知名投資人戴利歐（Ray Dalio）創辦的橋水（Bridgewater）和Caxton。

消息人士透露，此排名並未涵蓋橋水所有基金，例如追蹤大盤的全天候（All Weather）基金去年漲幅達10.6％。

去年前20家對沖基金業者的平均報酬率達10.5％，高於行業整體報酬率6.4％。

億萬富豪霍恩（Christopher Hohn）旗下的TCI獲利在2023年居冠，在扣除費用後共計為投資者賺得129億美元。

對沖基金以成立以來的收益排名，前20強中由Citadel領先群雄，Millennium Management和D. E. Shaw並列第二。

LCH董事長索弗（Rick Sopher）表示，前三大對沖基金雖然只占該行業總管理資產的4.6％，但過去3年卻占了整體行業獲利的38.3％。

此外，投資大亨艾克曼（Bill Ackman）旗下潘興廣場資本管理公司（Pershing Square Capital Management）去年表現不俗，自2015年以來首度擠入全球前20大行列。該對沖基金管理179億美元資產，2023年獲利35億美元，若就2004年成軍以來為計，總獲利188億美元。

億萬富豪格里芬（Ken Griffin）經營的Citadel在2023年績效強勁，旗艦基金報酬率15.3％，促使Citadel去年底宣布擬向客戶回饋約70億美元的利潤。

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