放話直接訴諸股東 Arkhouse嗆惡意併購梅西百貨

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綜合外媒報導，投資集團在美國梅西百貨私有化一案碰硬釘子，Arkhouse放話威脅，已經做好直接面對股東的準備，意味著將以爭取董事會席位，或惡意併購等方式完成，然而梅西仍強硬回絕。

去年12月，以投資公司Arkhouse Management為首的集團，以每股21美元、總金額58億美元價碼，提案收購梅西百貨。當時消息傳出後梅西股價一路飆升，一度飆破20美元。然而，如今漲幅回吐，19日收盤報17.63美元，市值縮回48億美元。

據悉，Arkhouse先前已與梅西私下討論其收購要約，仍未達成協議，該公司21日指出，願意在盡職調查後提高要約，並聲稱「準備採取一切必要措施，包括直接訴諸股東的選項」，以實現收購目標。

Arkhouse宣稱，擔任收購集團財務顧問的投資銀行傑富瑞（Jefferies）已提供信函，為該集團籌集必要資金的能力背書。

然而，梅西認為該筆融資未到位，且附帶許多不符標準的先決條件，執行長傑納特（Jeff Gennette）聲明指出，董事會決議拒絕該提案，並對其他潛在投資者持開放態度。

梅西百貨在傑納特的帶頭下試圖扭虧為盈，包括關閉數百間業績不佳的門市、開設小型商店等措施，並於上周宣布將裁員2,350人、關閉5家門市，以精簡營運。

投資集團認為梅西市值遭到低估，因此瞄準其成為收購目標，並積極採取行動。據外媒報導，分析師預計梅西的房地產價值將在75至116億美元之間。