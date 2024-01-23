去寧王化 陸鋰電業群雄並起

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寧德時代上市以來股價表現

風光無限的大陸電動車電池龍頭「寧王」寧德時代，因行業產能過剩、新能源車企陸續投入電池市場，正面臨市場「去寧王化」風險。反映在資本市場上，截至目前，該公司股價已從2021年底的最高點跌近6成，市值蒸發規模已逼近人民幣（下同）兆元。

長江商報報導，近年隨全球新能源車的快速普及，寧德時代一時成為各大新能源汽車廠商尋求合作的對象，寧德時代也加速擴產因應。但與此同時，不只是寧德時代，中創新航、億緯鋰能、蜂巢能源等都在擴產，導致行業出現產能過剩風險。

另一方面，新能源車企也紛紛加入研發電池行列。如去年底極氪宣布旗下全球首款800V磷酸鐵鋰超快充「金磚電池」量產。據稱該電池是目前全球體積利用率最高的動力電池。廣汽埃安旗下因湃電池智慧生態廠近日也宣布完工投產，同時發表彈匣電池2.0新突破：P58微晶超能電池。

初步統計，比亞迪、長城、特斯拉、BMW、豐田、東風、吉利、廣汽等均紛紛自研電池。報導表示，這些都成為「時代寵兒」寧德時代的巨大壓力。

從市場反應看，2019年7月初至2021年12月3日，該公司股價從每股約37元漲至最高381.67元，漲幅超過10倍。但自2021年12月4日後，其股價不斷下跌，22日收盤報155.66元，至12月3日高點至今跌幅約59.22％。

市值方面，寧德時代巔峰時期一度超過1.6兆元，成為創業板「一哥」，如今，只剩6,848億元，兩年時間，蒸發約9,300億元。報導還提到，曾經豪執百億元參與寧德時代定增的高瓴資本頻頻減持，已於2023年第二季後從寧德時代股東榜上消失。

若從業績看，去年第三季寧德時代的季度營收、扣非淨利潤增速只剩個位數。

但寧德時代仍是全球鋰電池之王。據SNE Research數據，2021年寧德時代全球占比為32.6％，位列第一。LG和松下分別有20.3％和12.2％的占比，比亞迪占比為8.8％。到了2023年前三季，寧德時代全球占比提升至36.8％穩居全球第一，比亞迪以15.8％占比排名第二，第三名LG占14.3％，松下的占比則降至7％。