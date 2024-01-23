陸電池企業遭美制裁 韓企也遭殃

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中國企業與產業鏈正主導全球動力電池市場，美國近期加大打擊中國電池產業，卻影響韓企經營。韓國汽車與電池巨頭近期呼籲美國政府，部分原材料難避開向中國採購，勿因此直接排除補貼，應設置寬限期讓企業足以應對。

韓聯社報導，當前有韓國汽車和動力電池業者呼籲美國政府，不應該將對中採購製造動力電池關鍵礦物的企業排除在「降低通膨法案」的補貼對象之外，應該設定寬限期，允許企業在某段時間可以向中國採購關鍵材料。

美國政府21日發表的聯邦公報顯示，現代汽車集團在18日就此事向美國政府提交意見書。現代汽車表示，至少在部分關鍵礦物層面，馬上把「敏感外國實體」從電動汽車電池供應鏈中剔除並不現實，該領域還是相當仰賴中國。

現代汽車指出，關鍵材料石墨在短期內很難找到替代中國的供應源，例如2022年球形石墨的全部產量和合成石墨多達69％的產量來自中國。現代汽車建議美國政府，應制定一份不受產地限制、包含石墨的關鍵礦物清單，避免業界受到太過嚴重的衝擊。現代汽車並建議，美國應引入「最小比例規則」，保障製造電池所用關鍵礦物能有至多10％的比例，不受到敏感外國實體限制。

報導指出，韓國電池三巨頭LG新能源、SK on、三星SDI也都向美國提出相關看法，認為當前就敏感外國實體的嚴苛限制，對產業界影響太大。上述電池巨頭們提出，美國應設定寬限期讓企業適應，並且建議低價值材料不適用相關規定。此外，韓國政府同樣向美國提交意見書，呼籲美國應採取適當措施來助企業有效適應新規。