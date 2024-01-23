學者：陸若經濟下滑 將波及台灣

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大陸日前公布2023年GDP年增率5.2％成功達標，對於今年景氣前景，中華經濟研究院副院長王健全22日表示，大陸經濟結構能否成功調整仍是重點，且兩岸經貿交流緊密，若大陸GDP下滑1％，則台灣GDP將下滑0.27％～0.29％。他還呼籲政府要守住ECFA，這是兩岸和平大戰略的護城河，也是兩岸維持交流聯繫的關鍵。

王健全22日在中經院主辦的論壇上表示，大陸經濟增長三駕馬車的出口、投資、消費正面臨內外壓力，尤其房市危機仍在蔓延，導致復甦乏力。他引述日本經濟研究中心的預測，若大陸房市繼續下跌並引發金融危機，則大陸GDP增長恐跌至1％～1.5％。

另外，國際貨幣基金組織（IMF）的報告中，預測大陸2024年～2027年的GDP增長在4％以下，2027年之後十年的增長更降至3％。顯示大陸經濟結構改革迫在眉睫。

王健全指出，由於大陸對全球經濟增長的貢獻高達三分之一到四分之一，加上台灣對大陸出口市占率仍達37％，一旦大陸經濟下滑，勢必對台灣造成不小的衝擊。

至於台灣該如何因應，王健全表示，首先政府需要有替代方案與市場，以降低可能的負面影響。其次是盤點風險，尤其是台灣金融業在大陸對房地產、相關產商放貸的曝險情況，以利風險管控。

另一方面，協助廠商拓展海外布局，加速在東南亞籌建台灣產品的展示中心，助力中小型台商可和當地通路與供應商洽談。同時兩岸交流也要加強，王健全在會上提到，近日有專家指出，若大陸認為解決內部經濟問題比台灣問題更棘手的話，有可能轉移焦點，先動手處理台灣問題，可能造成兩岸對峙繼續升高，需要密切關注。

王健全強調，ECFA是兩岸交流變化極重要的觀察指標。儘管部分聲浪認為ECFA的象徵意義大於實質意義，但若ECFA真的全面取消，意味大陸對台和平戰略出現轉向，很容易擦槍走火。他呼籲，政府不應輕忽ECFA的重要性，這是兩岸和平大戰略的護城河，也是兩岸維持交流聯繫的關鍵，要好好守住。