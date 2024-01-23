穩股市 李強：加大中長期資金入市

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大陸股市持續走弱，打擊投資人信心，對此，大陸國務院總理李強22日向市場喊話，呼籲加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性。

陸港股市22日重挫，其中滬指跌2.68％，指數跌破2,800點大關，收報2,756點；深成指重挫3.50％，收8,479點。香港恒生指數跌2.27％，收14,961點，跌破15,000大關。

對於股市的低迷不振，李強22日主持國務院常務會議時，要求採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心，鞏固和增強經濟回升向好態勢，促進資本市場平穩健康發展。會議表示，要進一步健全完善資本市場基礎制度，重視投資融資動態平衡，大力提升上市公司品質與投資價值，並加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性。

會議並指出，要加強資本市場監管，對違法行為「零容忍」，打造規範透明的市場環境，要增強宏觀政策取向一致性，加強政策工具創新和協調配合。

昨天的國常會還研究部署推動人工智慧（AI）賦能新型工業化有關工作。會議強調，要統籌高品質發展和高水準安全，以人工智慧和製造業深度融合為主線，以智慧製造為主攻方向，以場景應用為牽引，加快重點行業智慧升級，大力發展智慧產品，高水準賦能工業製造體系，加快形成新質生產力，為製造強國、網路強國和數位中國建設提供有力支撐。

另外，國常會也討論了時下的即時配送行業。會議指出，近年來即時配送行業快速興起，在促進消費、保障民生、擴大就業等方面發揮著越來越重要的作用。要加強鼓勵引導，進一步營造良好營商環境，提升行業發展水準和支撐帶動能力。要督促企業守好食品安全、配送安全等底線，加強勞動者權益保障，推動降低企業合規經營成本。