陸去年手機出貨量 年增6.5％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸2023年手機出貨量止跌回升，全年成長6.5％至2.89億支，扭轉2022年大幅衰退23％的頹勢。此期間大陸5G手機滲透率進一步提升，全年出貨占比突破80％。

中國信通院22日公布數據顯示，大陸去年12月手機出貨量2,827.5萬支，年增1.5％。其中5G手機2,420萬支，年增4.2％，占同期手機出貨量的85.6％。

以全年數據來看，大陸去年手機出貨2.89億支，年增6.5％。其中5G手機出貨達2.4億支，年增11.9％，占同期出貨量的82.8％。

受到疫情等因素影響，大陸2022年手機出貨量銳減22.6％至2.72億支。2023年出貨量雖有復甦，但仍離2021年的3.51億支有相當差距。

市場關注在華為等大廠回歸下，大陸手機品牌2023年的表現。但中國信通院數據顯示，去年大陸品牌手機出貨量共2.31億支，年增1.1％，占同期手機出貨量79.9％，市占跌至8成以下。2023年象徵蘋果新品期間的9與10月，大陸品牌手機出貨量占比僅有75％和62％，均為近三年低點。在2021與2022全年，大陸品牌手機出貨量占比分別為84.2％和86.6％。

有趣的是，或是經濟狀況等因素影響，大陸去年甚至出現智慧型手機占手機出貨比例收斂至95.6％的情況。在2021與2022年，大陸智慧型手機占手機出貨比例分別為97.7％和97.1％。