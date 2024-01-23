人行1月LPR 按兵不動

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中國人民銀行22日公布1月貸款市場報價利率（LPR），1年期LPR報3.45％，5年期以上LPR報4.2％，均與上月持平。這也是人行自2023年8月下調1年期LPR利率10個基本點之後，連續五個月LPR按兵不動。

第一財經報導，分析指出，由於中期借貸便利（MLF）利率為LPR報價的基準利率，1月中旬人行續作MLF時維持2.5％利率不變，市場已預期1月LPR也將持平。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，在基本面整體回穩、財政政策加大發力、穩銀行息差和防資金空轉等多重因素考量下，開年MLF延續「量增價平」操作，下調政策利率的市場預期落空，使得本月LPR報價調降的機率大幅降低。

中國銀行研究院研究員梁斯表示，雖然2023年末商業銀行再度下調存款利率，但仍然慢於資產收益率下降速度。加上1月份本就是信貸需求大月，實體經濟信貸需求較為旺盛，下調LPR將加劇銀行淨息差壓力。

溫彬也認為，鑑於當前存款定期化、長期化趨勢加劇，存款重新定價周期較長，利率下降的速度偏慢。考慮到新發貸款利率仍處於下降趨勢尚未回升，2024年年初貸款定價壓力較大，銀行第一季驅動下調LPR的動力較弱。

溫彬指出，近期部分銀行為搶業績，出現貸款利率過低、存貸款利率「倒掛」，進而形成資金空轉現象，官方為了並提升資金運行效率，控制銀行經營風險，認為LPR和貸款利率進一步下調的空間可能收窄。

展望2024年後續走勢，專家預計，儘管當前政策利率下調的必要性和緊迫性均有下降，但受物價水準偏低影響，實體經濟實際融資成本有所攀升，著眼於提振宏觀經濟總需求，2024年上半年LPR報價仍有跟進MLF利率下調的可能。