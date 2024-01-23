盤中突跳空 新台幣升幅收斂

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主要亞幣對美元升貶幅

台北金融市場延續上周五漲勢，股匯同日齊揚，台股在外資持續回補下，漲破17,800點，新台幣匯率開盤不到半小時也一舉衝破31.3元、勁揚近2角，持續往31元靠攏，盤中出現「神秘力量」，匯價突然跳空轉貶，後續外資操作轉趨雙向，新台幣升幅大幅收斂。

新台幣22日盤中一度升至最高31.249元、重返31.2元價位，但盤中升幅收斂，外資匯入縮手，終場收在31.352元、升8.8分，匯價已連三個交易日收紅，總成交量20.87億美元。

新台幣22日反彈0.28％，為主要亞幣最強，其餘幣別升貶互見，日圓、星幣及韓元升幅介於0.01％～0.16％，人民幣、印尼盾、泰銖、馬來幣、菲律賓披索則貶值0.04％～0.58％。

匯銀主管指出，新台幣開盤後盤勢勁升，主要是外資大舉匯入帶動，但在上午11點30分匯價突然拉下來，一次就拉了1.5角，研判是央行進場干預調節，匯價回落至31.45元左右平盤上方；以過去央行頂多拉5分～6分左右，這次讓匯價突然跳空，具有指標意義，對整體市場有引導效果。

匯銀主管表示，市場原本有心理偏好，認為盤中交易區間大概在31.26元上下，「央行一出手後，大家被嚇到無所適從」，外資轉為雙向有買有賣，加上進口商美元買盤也不小，匯價被拉回到31.33元上方，終場前升幅逐步收斂，最終收在31.352元。

匯銀主管分析，後續除要關注各大央行利率政策，也要看ASML、IBM等美國科技大廠財報，整體營收也會影響台灣市場前景，若美國終端應用需求回溫，台股前景可期，驅動外資回流力道，決定新台幣匯率走勢。

目前市場對3月美國降息的押注力道減弱，本周五美國將公布個人消費支出物價指數（PCE）數據，影響後續美國聯準會態度，在此之前市場預料偏觀望，但上周匯市波動劇烈後仍有餘波盪漾，估新台幣先在31.45元上下1角區間震盪。