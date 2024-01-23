公股銀：美元兌日圓 有機會突破150

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近五日臺銀日圓現鈔賣出價

日圓換匯匯率22日又探低，臺銀牌告日圓現鈔賣出價新台幣0.2152元，已逼近前一低點，即去年11月23日的0.2149元，公股銀行指出，各分行換匯詢問度有感增多，主要是日本近期公布的經濟數據不樂觀，市場認為日本央行可能繼續維持寬鬆政策，本周美元兌日圓甚至有機會站上150日圓。

公股銀分析，上周初日本公布12月國內企業物價指數，與去年同期持平，連續12個月放緩，令美元兌日圓穩步上行；周間美國聯準會理事沃勒發表略鷹派言論，加上美國強韌的零售銷售數據，削弱市場對聯準會提前降息的預期，美元兌日圓也連日上漲，接連突破145日圓至148日圓四道整數關卡，單日漲幅最高達146個基點。

上周末美國又公布勞動力數據與密西根大學消費者信心指數，皆優於預期，再度推高美元兌日圓來到148.8日圓，終場收在148.14日圓，周線大幅上漲324個基點。

日圓換匯還有沒有可能更便宜？單就短期美元兌日圓走勢來看，公股銀分析，日本11月機械訂單相較去年同比下滑5％，下降幅度超乎市場預期，顯示日本經濟前景可能堪憂，加上核心CPI年增2.3％，已連續第二個月放緩，這些數據皆使日本央行退出寬鬆貨幣政策的壓力降低。

日本央行將在23日召開利率決策會議，市場普遍認為，受到疲軟的經濟與年初的地震影響，日本維持寬鬆貨幣政策的可能性較高。同時聯準會多位官員接連發表偏鷹言論，暗示會比市場預期更晚降息，促使十年期美債殖利率走升至近一個月的最高水平，也有利國際美元後續走勢。

公股銀指出，從消息面或技術面來看，多方動能皆較強，但仍須留意日央干預的風險。