外銀看好科技股 長線布局債券

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美國密西根大學調查1月消費者信心指數顯示為78.8，創下2021年以來最高，外銀指出，顯示美國消費力道強勁，進一步讓市場預期美國聯準會可能延遲到5月才降息，短期對股市影響較小，但美股在AI概念股帶動下大漲，可持續留意美國大型企業公布去年財報。

至於美國債券價格預期不會有太大漲幅，讓想持有債券的投資人仍有能提前布局的機會。

渣打國際商業銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，據先前美國公布的12月零售銷售數據及非農就業指數增加、1月消費者信心指數創高，及消費者對於未來一年預期通膨率為2.9％，較前值3.1％回落，可解讀為市場對於美國經濟軟著陸的信心增強，上半年的經濟預期較為穩健。

劉家豪認為，近期美股大漲，本周值得關注的是美國科技類股及大型企業如特斯拉、英特爾、IBM、P&G、Netflix等公布財報，今年初至目前為止科技類股的走勢強勁，若財報出爐預期產業營收樂觀，將有機會帶動美股延續一波高峰；債券則因降息預期推遲，價格較難進一步上揚，但想要長線布局債券卻是進場的好時機。另各國央行在本周將紛紛舉行金融政策會議，可觀察各國政府對於經濟展望及相關政策的動向。

星展集團分析，美國企業今年獲利將成長10％已是市場共識，高於成熟市場（不含美國）的2.1％，因此對美國股票3個月觀點上調至看好，預期表現將優於其他成熟市場股市，且大型科技業將持續成為股市投資亮點；債市部份，雖然年中降息預期開始對債券產生正面影響。

法國巴黎銀行預期，未來幾周美國大型企業將公布去年第四季財報，將可能影響盤勢發展，市場估美國10年期公債殖利率與實際值長期成同向發展，對固定收益資產可形成較有利的環境，特別是投資等級企業債表現將相對較佳。