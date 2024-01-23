元大人壽解決資產傳承三痛點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

根據行政院主計總處資料顯示，2021年底家庭部門平均每戶淨值為1,359萬元，較前一年度增加101萬元；財政部2021年綜合所得稅統計資料顯示，國內適用40％所得稅率、所得淨額達1,000萬元以上有8,643戶，較前一年度增加1,855戶，國人平均財富逐年成長，但資產財務規劃如何提早規劃？元大人壽表示，可善用保險特性來因應。

高資產或高所得家庭可能面臨三大風險而引發資產傳承問題。首先是子孫多，為了不動產難以切割、財產分配不均、是否有能力繳稅等問題可能導致家庭失和；其次是資產大，遺產總額墊高、子孫繳稅壓力大、需注意稅務條件變動；最後是時間少，若愈高齡才開始規劃保障，可能面臨保障倍數效益減弱、健康狀況變化、可買的保險變少等限制。

「元大人壽傳利美美元利率變動型終身壽險（QS）」有三大特色，可解決資產傳承三痛點，一是保單為6年期繳費並以美元計價，有利資產多元配置，透過保障倍數為下一代預留稅源，傳承更周延；二是身故保險金擁有支配權，可指定受益人，選擇一次或分期領，達到妥適分配效果；三是資產無需先移轉，傳承規劃具彈性。

以50歲的元先生投保「元大人壽傳利美美元利率變動型終身壽險（QS）」為例，保險金額250萬美元，繳費期間6年，年繳保險費25萬2,500美元，符合高保費1.5％折扣，並且選擇自動轉帳再享有1％折扣，折扣後年繳保險費24萬6,250美元，增值回饋分享金選擇增額繳清保險方式增加保險金額，若各年度宣告利率為3.85％情況下，被保險人保險年齡達90歲，保障可達459萬美元，累積愈久保險金額愈高，若有資金的需求，亦可以彈性運用。

元大人壽提醒民眾，要提早規劃，不要讓突發風險讓傳承措手不及，做好資產配置，降低家人的紛爭，用自己想要的方式照顧自已家人，且預留稅源，不要讓資產成為下一代的負擔。