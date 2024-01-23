黃進明：打造最快、最好用下單App

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「這個APP是我30多年經驗親自認證最好用、最快速的股票下單APP」，手拿著手機、打開「華南e指沖」APP，神采奕奕的華南永昌證券董事長黃進明正述說未來的公司願景。

2023年12月18日上市的「華南e指沖」，就是由黃進明親自領軍打造，歷經二年多自行研發的秘密致勝武器，希望要給客戶最好的產品，讓客戶使用就是「快」。黃進明說，當初觀察當沖降稅後，當沖的比重攀高至4成，也因此看到這族群客戶的需求，找出最有感的「痛點」之處加以進化。更重要的是，華南永昌證不走簡單好走的路，而是選擇一條更花時間，但徹底幫助客戶解決問題的一條路，「華南e指沖」動員內部五個團隊投入研發，由董事長親自主持會議，讓跨專業的團隊充分溝通，通路端向IT團隊說明投資人實際的交易需求，IT團隊則展示將交易情境融入程式架構的各項方案。

黃進明強調，現在券商間的差異，更重要是要提供最好的服務，「華南e指沖」就是站在客戶需求所研發的最佳工具，不但是最快、更是最好。他說，近年來隨著投資人結構年輕化，電子交易及行動下單的需求及比例不斷攀升，華南e指沖具有領先同業的七大亮點功能，包含反向出清、雙視窗下單、閃電帳務、專屬選股、資訊全開、診股即可拍和除權息專區，目前針對亮點功能也已經規劃功能提升專案，就是要不斷跟進投資人的需求以及投資市場的變化。

在今年，黃進明說，華南永昌證將持續擴增複委託商品，並陸續整合期貨、選擇權等服務，幫助投資人輕鬆布局國內外投資，提供多元的商品與整合性的服務，致力解決客戶投資痛點及幫助客戶提高投資勝率，其中，華南e指沖提供最快的當沖下單，針對中實戶也已建立「大戶系統」，提供獨立的交易主機與專屬下單介面，搭配多樣策略工具，滿足大戶多元需求。另外，也已建立「高頻交易」的程式交易。

華南永昌證近幾年為擴大經營規模，提升營運競爭力，陸續併購多家券商，包含2014年4月金興證券、2015年11月富星證券、2022年7月豐農證券。黃進明強調，未來將持續站穩公股券商龍頭外，也希望持續擴大市佔率，對於優質的券商也不排除併購。黃進明強調，未來若有好的券商，擁有共同理念，希望共好、互補，這樣的併購一定極力爭取，這種合作絕對是好事。

黃進明說，華南永昌證的願景是品牌創新、人才賦能、虛實整合、永續經營，未來也將持續不斷地優化，提升產品優勢，降低客戶風險及提高投資勝率，朝向數位賦能品牌券商邁進，成為各年齡世代客戶的首選券商。另外，現在市占率約為3％多，未來的願景就是希望持續擴大市占率，讓更多人感受到華南永昌證最好的服務跟APP。