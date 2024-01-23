華南e指沖七大亮點 力挺三類投資人

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

華南永昌證董事長黃進明過去在日盛證券33年的豐富經驗，在2021年7月掌舵華南永昌證後，讓華南永昌證在2023年締造15.05億元獲利及EPS（稅後每股純益）2.3元的經營佳績。今年有望再以具備七大亮點的華南e指沖，刷新經營成績（七大亮點功能：反向出清、雙視窗下單、閃電帳務、專屬選股、資訊全開、診股即可拍和除權息專區）。

「華南e指沖」首創優勢可協助三種類型的投資人。

第一種是避免滑價風險的投資人，華南e指沖領先業界，首創「雙視窗下單」，毋須邊看盤、邊切換下單畫面，在報價視窗下方，就可以同時使用下單視窗，避免頁面切換時滑價的風險。第二種是無法精算損益倉促平倉的投資人，可以利用「閃電下單」功能。除了快速下單外，還能計算出今日買進的各種股票即時損益，讓投資人損益確定後再決定平倉時機，大幅提升財務效率。第三種則是減少意外留倉風險的投資人，習慣交易多檔股票的投資人，遇到變盤或收盤前的13點25分現沖先賣來不及反應，就有降低留倉風險的需求。華南e指沖App提供一鍵「反向出清」、「大戶拆單」功能，不用每檔分開設定，而是一鍵快速下單，提昇成交機率，降低留倉風險。

華南永昌證除了獲利表現亮眼，各項服務與產品亦獲得多方獎項肯定，包含玉山獎六項大獎、金峰獎十大傑出企業以及十大傑出領導人、財訊金融獎券商客戶推薦優質獎等，更獲頒金管會公平待客評鑑前25％券商。

展望2024年，黃進明強調，目前分公司家數有40家，且兄弟公司華南銀行全台近190個分行，通路據點遍布全國，行銷通路多且深。順應金融數位時代來臨，將加強數位行銷、法人金融服務等行銷團隊專業人才，以強化證櫃業務，引進外部資源，提升市占率，並拓展財富管理及複委託等業務，亦積極發展承銷業務及股債等自營業務，增加公司整體獲利。

未來將響應主管機關號召，深化普惠金融、永續金融以及落實公平待客，讓每位華南永昌的客戶，都能因為華南的產品及服務，找到適合自己的投資方式。